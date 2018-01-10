美股盤中─財報季前 樂觀氣氛持續 道瓊上漲達100點

財報季前，投資人對股市依舊樂觀，美國股市週二上漲至新高點。

道瓊上漲達 100 點，創新高點。S&P 500 與 Nasdaq 亦上漲，且創新歷史高點。

大型金融公司貝萊德，摩根大通銀行與富國銀行將於本週稍後，公布季報

台北時間 00:14

道瓊工業平均指數上漲 82.85 點或 0.33% 至 25365.85。

Nasdaq 指數上漲 11.34 點或 0.15% 至 7168.73。

S&P 500 指數上漲 6.35 點或 0.23% 至 2754.06。

分析師說，預期第四季財報將良好，重要的是減稅對企業的衝擊如何，沒有理由不樂觀。上個月，川普總統簽署了法案，將公司稅由 35% 降低至 21%。

部份利多的企業消息已開始公布，支撑了股市上漲。週二，零售商 Target 公布假日季節，同店銷售成長 3.4%，高於預期。盤前交易中，該股價上漲 3.9%。

週二，美國股市亦隨國際股市上漲。日經指數上漲 0.6%，日本央行意外削減購買長期債券，為利多。此一行動促使投資人預期央行今年將逐步取消振興政策，顯示日本央行對日本經濟成長具有信心。

歐洲股市亦走高，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.5%。法國 CAC-40 指數上漲 0.6%，表現最佳。

今年開年，美國股市表現強勁，2017 年的動能依舊持續。主要指數創新高點，並創造了重要里程碑。道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 上週收盤首度分別穾破了 25000，2700 與 7000 點大關。

但分析師說，S&P 500 上週漲勢強勁，短期內，已有耗竭跡象。投資人將持續買進技術面良好的股票，賣出超買的股票。