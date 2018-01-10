紐約匯市─日本央行削減購債 美元兌日元下跌

美元兌大多外幣週二上漲，但美元兌日元則下跌。日本央行削減購買長期政府債券，日元因而上漲。

美元指數上漲 0.2% 至 92.575，創 12 月 28 日以來高點，可望連續第三天上漲。

美元兌日元則下跌，1 美元報 112.06 日元，紐約週一尾盤報 113.09。

歐元下跌至 1.1929 美元，週一尾盤報 1.1968。英鎊下跌至 1.3516 美元，週一尾盤報 1.3568。

日本央行減少購買債券 5%，美元跌破 113 日元。

日本央行削減購買 10 年期至 25 年期政府債券 100 億日元。日本央行官員被認為是 2018 年可能的意外因素。

分析師說，自 2016 年以來，日本央行首度減少購債，顯示日本央行的極度寬鬆的貨幣政策即將結束。

在美國，近幾日，幾位 Fed 官員發表了談話。亞特蘭大 Fed 銀行總裁 Bostic 週一說，美國央行應持續調高短期利率，但速度或許應較去年減緩。

舊金山 Fed 銀行總裁 Williams 於週六接受路透社訪問，他呼籲今年升息三次，並稱共和黨的稅改法案將能進一步推升已然強勁的美國經濟。

此外，克利夫蘭 Fed 銀行總裁 Mester 於週五接受路透社訪問時說，強勁的美國經濟與低失業率，讓 Fed 於 2018 年可升息四次。