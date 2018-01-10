日本央行正默默退出寬鬆貨幣政策？

FX168 財經 9 日報導，周二，美元 / 日元急跌的原因在於日本央行減少超長期債券購買量，致使市場進一步猜測日本央行可能有意減碼超級寬鬆的貨幣政策。

報導指出，從 2016 年採取殖利率曲線控制政策以來，日本央行偶爾會調整購債操作，日本央行官員稱，任何調整都是為了使公債殖利率符合其政策目標，而非向外界傳遞有關未來政策方向的信號。

雖然周二的行動被視為技術性質居多，但仍令一些市場人士感到意外，也鼓舞了那些認為日本央行將在 2018 年底前撤出寬鬆貨幣措施的分析師們。 據彭博援引一名交易員稱，投資者拋售美元 / 日元，在日本央行進行操作後，銀行平台的買單受到東京槓桿帳戶的巨大沖擊。日元兌 G-10 貨幣悉數上揚數，長天期殖利率攀升。

據外媒報導，日本央行觀察人士表示，日本央行周二減少長期債券購買，此舉不應被視為該行很快將退出現行貨幣政策的跡象。 前日本央行官員、三井住友銀行駐東京首席經濟學家 Junko Nishioka 表示，日本央行此舉並沒有任何新的政策含義，不過投資者有理由期待該行長期走向正常化。

日本央行 2016 年開始實施殖利率曲線調控政策，把重心從資產購買轉向控制利率。自那以來，日本央行一直在減少購買日本政府債券。 該行周二降低了 10-25 年期日本國債以及更長期限品種的購買，刺激日元上漲。

Junko Nishioka 指出，「日本央行開始真正的正常化之前還有很長的路要走。」他並指出日本政府甚至沒有宣布通縮結束。

農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志說，日本央行的購買模式體現了其宣稱的政策優先，即控制利率。他指出，長期殖利率最近已有所下降。 南武志說明，「日本央行很明顯會減少購買長期債券，主要是不願利率下降太多，然而當殖利率上漲太多，日本央行就會加大購買力度。」

投行怎麽看？

德國商業銀行外匯策略師 Esther Reichelt 表示， 「有關日本央行今年將收緊政策的揣測正在增強，不過依我看來還不是這樣」。 FX Prime by GMO 首席分析師柳澤浩則表示，「 鑒於市場缺乏新鮮因素，而投資者對 113 水平的買盤變得謹慎，日本央行的操作觸發了日元上漲。」

丹斯克銀行分析師則指出，因有關日央行已經減少長期債券購買的消息推動美元 / 日元跌至 112.60，重新引發了市場對於臨近撤出寬鬆政策的擔憂。短期上，美國國債殖利率以及風險情緒很可能仍是該貨幣對的關鍵推動因素。 不過美元 / 日元大幅突破走高的可能性不大，因過度的投機倉位。策略上來說，仍傾向於在美元 / 日元看向 114 時逢高賣出。

德國商業銀行分析師 Karen Jones 則認為，美元 / 日元仍維持中性偏負面前景，預期任何上行會在 114.38/82 遭遇強勁阻力；美元 / 日元短期阻力是 12 月高點 113.64/75 附近，更上方會有眾多阻力，包括 2015-2018 年下行趨勢線 113.92，然後是 114.38/82 強勁阻力，若突破至 114.38/82 上方，將會看向 2017 年 1 月高點 118.60。支持位於 112.06/111.99，若跌破則將看向位於 111.71 的 200 日均線。