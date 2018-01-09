大立光又腳軟台股收10914點台塑、台化逆勢紅

台北股市今（9）日收盤跌 0.86 點，收在 10914 點，跌幅達 0.01%，成交金額 1299 億元。各類股部分，電子跌 0.3%，金融收在盤下，光電股則較弱勢跌 2.3%。個股中，電子指標股依舊疲弱，台積電與鴻海收在平盤，大立光盤中腳軟終場跌 4.7%，盤面較為亮眼的依舊是造紙與塑膠族群，其中台塑集團表現亮眼，台塑、台化與南亞，漲幅在 2.7% 到 4.2% 之間。

台股今日開盤漲 6.60 點，加權股價指數以 10922.35 點開出，不過隨後 10900 點大關失守，最低來到 10860 點，尾盤拉高至平盤，驚險守住 10900 點，收在 10914 點，成交金額 1299 億元。各類股部分，電子跌 0.3%，金融收在盤下，至於光電股跌 2.3%。其他，造紙漲近 1%、塑膠強勢漲近 3%，至於玻璃則走跌，跌幅達 1.7%，油電燃氣類股也跌 1.2%。

個股部分，指標股台積電收在平盤，來到 242 元。鴻海同樣收在平盤 91.8 元的價位。至於大立光雖早盤走強，但盤中不給力，11 點半過後股價直直落，終場竟腳軟跌 4.7%，來到 3745 元。

宏碁與華碩分別跌 1.5% 與 4.2%，群創與友達也遭到調節，跌幅達 1.2% 與近 2%。聯發科逆勢走升，終場漲 2%，宏達電表現也不錯。而今日量大走強個股有中石化、中纖、大亞、中鴻與合晶。其中台塑集團四寶外界預估今年全年獲利旺，也帶動台塑、南亞與台化股價紅通通，漲幅有 2.7% 到 4.2% 之間。

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