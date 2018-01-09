金控去年獲利多呈年增，兆豐金大賺266.15億，EPS 1.96元

【財訊快報／陳品親報導】金控陸續揭露去年全年獲利，兆豐金 (2886)、玉山金(2884)、台新金(2887) 去年全年稅後盈餘分別為 266.15 億元、147.43 億、130.5 億元，EPS 分別為 1.96 元、1.49 元、1.15 元，以兆豐金暫居冠軍。兆豐金去年全年稅後純益達 266.15 億元，EPS 1.96 元，年增逾 18%，暫居已公布獲利之金控寶座。旗下兆豐銀於去年 11 月大幅提存 13 億元後，考量興航擔保品處分樂觀，以及慶富後續保證金責任準備額不高，因此 12 月單月提存金額較低。



而兆豐金旗下主要子公司，大部分獲利皆有成長表現，但兆豐票券等，則是較上年度衰退。



玉山金去年 12 月稅後盈餘 8.19 億元，累計全年稅後盈餘為 147.43 億元，再創歷年新高，EPS 為 1.49 元，年增 12.2%。



玉山金旗下玉山銀表示，在跨境布局及數位平台逐漸發揮成效，不僅外幣存、放款穩健成長，線上貸款平台及電子支付等業務也快速發展，帶動營收及整體獲利再創新高。



另外，台新金也公布去年獲利自結數，2017 全年稅後盈餘達 130.5 億元、年增 15%，累計 EPS 為 1.15 元，年增 1.8%。



台新金去年 12 月單月自結稅後盈餘 3.3 億元，年增 5.4 億元，惟較前月減少 7.5 億元，主因係子公司台新銀增提授信呆帳準備 6 億元，致整體獲利較前月衰退，銀行稅後盈餘僅 1.6 億元。



受惠於金融市場表現致投資收益增加，加上前一年同期尚有因 TRF 提存影響，台新銀 12 月稅後盈餘年增 5.3 億元，累計全年稅後盈餘 105.8 億元，年增 11%。另外，截至 12 月底逾放比率為 0.22%，備抵呆帳覆蓋率提升為 578.65%，授信資產品質維持穩健。



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