〈大立光頻破底〉跌破3800元創一年來新低 打好第二隻腳了？

台股股王大立光 (3008-TW) 今 (9) 日爆發出超過 1300 張成交大量殺低，收盤價並下跌 185 元以 3745 元創 2017 年以來新低價，證券分析師黃漢成指出，大立光今日的殺盤力道在反映本周四 (1/11) 該公司即將召開的法說會，執行長林恩平恐對第 1 季營運釋出更保守的看法，不過他也認為，短期走勢並非打完第二隻腳後就馬上反彈，未來股價將反覆築底。

黃漢成認為，大立光短線走勢可能不是如預期中，在去年 12 月 27 日大立光股價跌到 3805 元後打第一支腳，又在今日股價大跌打出第二隻腳後就能馬上反彈向上，而是預期股價將陷入反覆打底階段。

大立光已在上周五盤後公布去年 12 月合併營收為 48.78 億元，月減 13.14%，年減 10.43%，為去年 7 月以來低點，第 1 季進入傳統淡季，大立光表示，今年 1 月營收將持續下滑修正。而本周開盤以來，兩天來大立光累計計下跌 355 元或 8.66%，大立光在今天收盤價 3745 元則創 2017 年以來新低價，成交量 1368 張。

對於本周以來大立光股價走勢，黃漢成認為，受到外資報告相繼調降大立光目標價，尤其美系外資甚且將大立光目標價調降到 3600 元等影響，對投資人心理面形成重大壓力，但事實上近期並沒有見到該外資券商大量拋出持股跡象，反而是來自國內的投信法人賣壓相對較大，目前仍無法判斷是投信春節前的結帳賣壓或單純為獲利出場。

大立光今日個股成交量 1368 張，不僅超越昨日的 1180 張成交量，且為近一個月來新大量，黃漢成表示，反映大立光 12 月營收不如預期的的的籌碼可能在昨日已經殺出，研判今天大立光殺盤力道在反映即將到來的該公司法說會，市場擔長林恩平恐對對第 1 季釋出淡季更保守的看法，大立光保守看法也與林恩平一貫的態度相符。

依黃漢成看來，大立光在手機光學元件市場的領頭羊地位短期內將不致發生動搖，反倒是在本周舉行的大立光法說會後，該公司股價將逐步進入築底，可找尋合適的進場買點。

今天大立光股價早盤開盤價報 3905 元，最高 3975 元，最低 3730 元，收盤價報 3745 元，市場成交量 1368 張。