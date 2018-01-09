理想與現實的差距陳菊林美珠看勞基法再修正

立法院臨時會今 (9) 日審查勞基法修正案，朝野大戰一觸即發。前任與現任勞動事務最高首長陳菊與林美珠，都發表對這次修法的看法。

曾經擔任勞委會主委的高雄市長陳菊表示，勞團充滿理想，她非常尊重，但理想與現實之間，如何分階段並一步步落實，可能需要一點時間。

陳菊說，台灣社會超過 60％民意認為，用一部勞基法規範所有的行業，有執行上的實際困難，所以由立法院，透過代表民意的立委充分討論後，最後公決。

陳菊表示，每個人都有抗議的權利，政黨或許也有選票上的考量，基本上她都尊重，其他不便評論。

現任勞動部長林美珠表示，去年勞基法修法，是希望能夠「以價制量」，期盼在勞工收入不變的情況下，落實周休二日。當時透過修法的機制，讓資方盡量不要在休息日把勞工找去上班，也希望勞工的薪資不會減少。

不過去年 5 月勞動部調查，全國平均工時的確下降，加班費也有些許增加，但卻有 2 成勞工的工資因此減少。林美珠指出，去年 11 月再次調查，高達 53.2% 的勞工因為工資減少，必須另行兼職。

林美珠說，勞動部當初修法的立意良善，但這樣的規定，卻造成資方因為工資計算方式較高，不敢讓勞工加班，勞工因此也沒有加班機會，勞動部收到很多反應意見後，才著手修正。

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