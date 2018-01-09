大陸逕自啟用M503航路外交部擬向ICAO表達立場

中國大陸打壓我國際空間，並片面啟用 M503 航路後，外交部如何因應？外交部發言人李憲章表示，外交部會增進國際文宣，爭取國際輿論支持，也會向國際民航組織（ICAO）表達我方立場。

近來因中國大陸強勢崛起，使得我國外交處境更加艱困，外交部長李大維曾透露，他看過某名大使為了鞏固邦交而暴瘦，非常不忍。

李憲章表示，自國民政府遷台後，我國外交處境劣勢，就算在聯合國時也一樣。李大維在內部會議提到，2018 年我國外交處境會越來越嚴峻，所以第一線面臨的壓力很沉重，提醒外交部同仁要有這樣的認知，須不畏挑戰，正面處理外交困難和挑戰。

由於陸方歷年來對我國打壓無所不在，李大維更憂心的說我國參與國際組織「只有存量，沒有增量」，李憲章指出，陸方當然希望台灣在參與國際組織方免，只減少不增加，外交部對這些情況非常注意，也一直都在關注，「外交人員雖然面對挫折，但從來不講挫折，因為外交逆勢是常態，解決它就對了」。

針對陸方逕自啟用 M503 航路，李憲章說，外交部會增進國際文宣，爭取國際輿論和各駐在國支持與了解。除了和相關部會、包括國安部門密切配合外，也會向國際民航組織（ICAO）表達我方立場。



『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』