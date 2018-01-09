研華Q4營收117.6億元再締新猷，共創物聯網未來新商機記者會下午登場

【財訊快報／王宜弘報導】研華 (2395) 公告 12 月業績，單月合併營收為 39.27 億元，較上月減少 6.76%，年增 2.65%。第四季為 117.6 億元，季增 5%，年增 8.8%，續創歷史新高。累計去年全年合併營收為 443.75 億元，成長 5.65%，再創歷史新高；如以美元計算，去年合併營收為 14.55 億美元，相較於 2016 年的 12.99 億美元增加 12%，實現雙位數的年增率表現。



研華指出，以區域來看，12 月歐洲與北亞 (日、韓) 最為突出，而去年衰退的北美市場則穩健復甦；以事業群來看，工業自動化事業群 (IAG) 與嵌入式運算核心事業群 (ECG) 相對亮眼。



總計 2017 年營收表現，以歐洲與北亞 (日、韓) 地區成長最高，大中華市場則持續穩定成長；事業群方面，則以智能系統事業群 (ISG) 與嵌入式運算核心事業群 (ECG) 表現較為優異。



近日研華股價強勢回升，週一 (8 日) 最高來到 226.5 元價位，波段上漲近 15%，週二 (9 日) 休兵。下午研華將召開「共創物聯網未來新商機」記者會，董事長劉克振將親自說明研華共創布局與策略，也將分別與共創夥伴發表兩大共創應用：以 PCB A Team 智慧製造聯盟加速產業升級及雲研物聯之成立與發展，其對工業物聯網產業今年的發展看法備受矚目。



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