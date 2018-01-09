〈CES開展〉機車界重大突破 宏佳騰秀全球首款整合型智慧儀表系統

由國內機車業者宏佳騰 (1599-TW) 研發的全球第一款整合型智慧儀表系統 CROXERA，今 (9) 日在美國消費性電子大展 CES 展前記者會中首度亮相，由於此款智慧儀表板融合三大介面、五大功能，是機車界的重大突破。

宏佳騰執行長林東閔指出，全新開發的智慧儀表板搭載三種不同模式，包括動態儀表介面、導航介面和靜止時雷達介面，在不同的行車狀況下，可藉由不同的介面讓騎乘者更即時了解行車動態、即時導航和所在位置。

林東閔進一步指出，根據調查有越來越多騎士期待智慧科技能帶給機車更多價值，最受期待的功能是導航和速限，為了突破圖資、顯示效能、耐候性和成本接受度等挑戰，因宏佳騰攜手知名顯示技術公司 JDI 的子公司 KOE 以及 HEREMaps 歷經數年的開發與測試，終於開發出 CROXERA。

為了更貼近使用者的需求，CROXERA 提供的功能有速限提示與測速照相機警示、Turn-by-turn 導航模式、事故偵測與通報系統和來電與行事曆通知。

其中，Turn-by-turn 導航模式是全球機車界首度與知名地圖軟體公司 HEREMaps 合作的創舉，可依照當前路況規劃路徑並提供 Turn-by-turn 視覺與語音導航、預計抵達時間、剩餘距離等資訊，讓騎士精準預測安排行程，並支援離線地圖。

而在導航模式下，則可顯示當前速限及測速照相機情報，並於超速時進行閃爍警示，提升行駛安全性。

宏佳騰未來也將陸續搭載 CROXERA 智慧儀表板於新推出的車款中。