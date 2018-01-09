刷卡旅遊不出國也可享旅平險但部分客運、郵輪不納保障

刷卡可享免費旅平險，不只侷限出國搭飛機期間，連國內搭乘高鐵、台鐵、客運、離島船班也有保。專家提醒，刷卡不僅能賺回饋，還能享有發卡行附贈權益，妥善使用信用卡，卡友所獲利益，遠比付現金來得多。不過，要留意的是，國內 10 大發卡銀行中，僅有 7 家將國道客運納入旅平險保障，觀光郵輪（公主號郵輪等）幾乎都排除在外。同時，因信用卡附贈的旅平險僅提供意外保障，民眾還是應自行投保疾病醫療險等保障，為整趟旅行添加財務安全防護網。

Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如指出，消費者只要以信用卡支付飛機、高鐵、台鐵等公共運輸工具全額票款或是 8 成以上團費，就可以享有旅遊平安險，包含意外身故與意外醫療保障。但由於國內 10 家擁有百萬以上流通卡數的銀行包括中信、國泰、玉山、台新、花旗、富邦、聯邦、永豐、遠東、華南銀行，其所提供旅平險的保障內容略有差異，建議卡友評估後再刷卡購票，才能為自己贏得更多刷卡好康。

目前刷卡附贈的旅平險主要區分為「海外全程旅平險」以及「公共運輸工具期間的旅平險」。兩者最大的差別在於「公共運輸工具期間的旅平險」在搭乘 (國內、外)「公共運輸工具」期間才有保障，而「海外全程旅平險」將海外旅遊全程的意外事故納入保障。

就國內 10 大發卡銀行來看，多半限定頂級卡、商務卡、航空卡才享有「海外全程旅平險」，申辦條件與年費折抵門檻較高，但像是聯邦旅遊型白金卡、台新 @GoGo 御璽卡等卡別，只要 1 年消費 6 或 10 次，就可折免年費，若以該卡支付團費八成以上或是機票全額，也能享「海外全程旅平險」的權益。

此外，國內 10 大發卡銀行也都提供「公共運輸工具期間的旅平險」，卡友只要以信用卡支付該交通工具票款，於「搭乘」與「上下」該交通工具期間，皆享保障。所謂的「公共運輸工具」就是經當地政府登記許可，有固定航、路線的公共交通工具，包含飛機、高鐵、台鐵、小琉球等離島船班、歐洲火車、日本新幹線等等。

不過，國道客運、觀光郵輪等是否符合公共交通工具的定義，要看刷哪家銀行信用卡而有差異。以國道客運來說，有 7 家銀行有納入保障，包含中信銀行、台新銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、永豐銀行、遠東銀行、華南銀行。此外，10 家銀行都將觀光郵輪（公主號郵輪等）排除在外，其中，中信銀行是唯一將麗星郵輪納入旅平險保障範圍的發卡銀行。

雖然刷卡也能享旅平險，但 Money101.com.tw 提醒，信用卡附贈的旅平險僅提供意外保障，應自行投保疾病醫療險等保障，為整趟旅行添加財務安全防護網。

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