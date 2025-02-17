旅遊、百貨帶路 永豐卡2024刷出新高度 2025再推分眾回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-17 17:46

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疫情後旅遊復甦，不僅國際觀光平均花費上升 ，同時帶動餐飲及百貨等消費成長。永豐銀行去 (2024) 年信用卡簽帳金額較前 (2023) 年成長近 10%，再創歷年新高，其中刷卡成長較高的三大消費通路分別為旅遊及百貨、餐飲相關，今 (2025) 年起，永豐銀行持續精心規劃貼近趨勢與潮流的信用卡優惠活動，包含「追星補助計劃」及「WBC 全面應援」等刷卡回饋，滿足不同客群卡友需求。

去 (2024) 年前 11 月國人出遊日韓突破 680 萬人次。永豐銀行針對旅遊行程、訂房網、航空、國外商店等海外場景推出滿額及專屬刷卡回饋，單月最高可享 6000 元刷卡金。

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