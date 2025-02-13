國人2024刷卡近4.7兆元創史上新高 非現金支付80億筆提前達標

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-13 21:03

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金管會銀行局今 (13) 日公布，截至 2024 年 12 月底止，32 家信用卡發卡機構 12 月簽帳金額合計達 4202 億元，創歷年同期新高，以及史上單月第三高，2024 年簽帳金額累計達 4 兆 6856 億元，年增 11.94%，創歷史新高。金管會訂定 2026 年非現金支付交易筆數 80 億筆，2024 年底已提前達標，非現金支付交易金額達標率也達 83%，有機會在今年中達陣，尤其 5 月又是傳統報稅旺季。

銀行局副局長侯立洋分析，去年 12 月刷卡金額較 11 月大增 347 億元，原因主要有二，首先，民眾年繳保費大多集中在 12 月扣款，加上 11 月底遇到假日，部分保費、地價稅遞延入帳；第二，12 月有耶誕、跨年旅遊熱潮，民眾也會提早安排春節旅遊，帶動刷卡額上升，此外，年末百貨量販購物需求較大。

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侯立洋進一步指出，以個別銀行來看，國泰世華銀行受惠「年繳保費」因素增加金額最多，達 51.5 億元；「旅遊購物」方面也是國泰世華增加最多，達 21.3 億元。

比較五大發卡行去年 12 月簽帳金額，國泰世華以 722.07 億元奪下單月刷卡王寶座，略勝中國信託銀行 721.17 億元，台北富邦銀行 570.21 億元位居第三，玉山銀行 512.15 億元第四，台新銀行 443.33 億元第五。

觀察五大發卡行全年簽帳金額，中信銀累計刷出 8053 億元，連續 2 年奪下國銀第一；國泰世華銀以 7631 億元成位居第二；玉山銀刷逾 6100 億元登上第三；第四則為北富銀 6075 億元；台新銀 5179 億元位居第五。

至於非現金支付衡量指標方面，截至 2024 年度，非現金支付交易筆數約 83.07 億筆，已經提前達標 (2026 年 80 億筆)，非現金支付交易金額約 8.3 兆元，距離 2026 年 10 兆元目標，達標率已來到 83%。