旅天下配息5元 殖利率逾5% 成立超業部門衝刺旅遊市占

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-18 17:45

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全球旅遊市場熱絡，旅行社業者旅天下 (6961-TW) 今 (18) 日董事會通過 2024 年財報，稅後純益 8588 萬元，每股稅後純益(EPS)3.63 元，擬配發現金股利 3.5 元、資本公積發放 1.5 元，合計去年每股共配發 5 元現金股利，依今日收盤均價 88.54 元計算，現金殖利率達 5.6%；旅天下表示，看好今年旅遊市場，已成立超業部門，加強營收成長動能。

由於旅天下去年下半年以包機搶市占，訂價相對低，獲利動能較上半年減弱，不過，全年合併營收仍達 45.53 億元，年增 51.53%，尤其長程線表現最亮眼，增幅高達 124%，推升稅後純益達 8588 萬元，創歷年次高。

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展望 2025 年，旅天下日前公告 1 月合併營收 4.34 億元，年增 53.18%，創同期新高，主要貢獻來自雪祭、跨年和春節連假等旺季挹注，新春迎好彩頭，旅天下對今年抱持信心。

由於目前日本仍是國人最喜愛旅遊目的地，旅天下除了延續獨包台灣虎航直飛北海道函館，針對市場趨勢也調整產品，打造長銷商品，將深度布局九州，包銷虎航對飛大分、佐賀和宮崎航班，目前訂單能見度達第三季。

而看好南台灣旅遊市場，韓國線、東南亞線再擴增高雄出發商品量。

另外，對於長程線，旅天下也提供完善歐洲雙點進出選擇，並加入華航 PAK(聯營出團) 行列，歐洲線量能有望再拓展。

旅天下發言人許哲郎指出，以「你的旅遊好鄰居」精神服務客人，受到市場肯定，旅天下門市加盟和產品加盟共突破 70 家，是全台最多門市的旅行社，今年以北部、東部為重點展店區域，並將聚焦同業深化整合，透過資本、業務合作，加速發揮綜效。