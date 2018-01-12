紅包行情來了？股王大立光回神攻漲停 蘋概股吐悶氣

蘋概股指標股王大立光 (3008-TW) 強攻漲停，不僅帶動鴻海 (2317-TW) 及台積電 (2330-TW) 股價同步反彈，也推升蘋概股成為大盤強勢族群，包括良維 (6290-TW)、玉晶光 (3406-TW)、華通 (2313-TW) 等漲幅均超過 3%。

大立光堪稱是近期蘋概股弱勢指標，在台股指數持續創超高之際，大立光卻由高點 6075 元一路拉回，最低來到 3725 元，跌幅超過 30%，不僅跌破所有均線，也壓抑了光學類股跟跌，其中玉晶光更是從 596 元跌到 256 元，跌幅超過 50%。

鴻海也相對疲弱，儘管 11 月及 12 月營收連創歷史新高，但是股價卻從前波高點 122.5 元，險些回測前波低點 90.5 元。印刷電路板股華通也從 52.2 元一路回跌到 39 元附近，代工廠和碩 (4938-TW) 也從 100 元跌到 67 元，跌幅也有 33%。

不過，在大立光財報亮眼帶動下，蘋概股今日走勢一吐悶氣，大立光漲停帶動下，相關概念股股價表現回神。

法人指出，蘋概股向來是台股支撐指數的主力族群，其中大立光、鴻海及台積電更是重要指標，接下來下周還有台積電法說，如果也能有優於外界預期的成績及展望，預料蘋概股有機會在農曆年前演出一段紅包行情。