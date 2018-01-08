【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

大盤攻克 10900 整數心理關卡，日線連八紅，創 27 年半新高！

台股今日再度開高震盪走高，攻克 10900 整數心理關卡穩守，再度呈現上漲的格局，十日線與半年線呈現黃金交叉格局，月線亦與半年線呈現黃金交叉，迎頭趕上，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能比起上週稍微量縮亦有 1367 億，代表投資人信心回籠，今日的震幅只有 49 點之多。收了一根中紅 K，指數攻克 10900 正如同我們上週的預期，並攻克 27 年半以來的新高；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今天類股呈現漲跌互見，其中漲幅最高的是水泥類股，漲幅達 2.4%，玻陶也漲逾 2%，油電燃氣、塑膠、鋼鐵、金融、建材營造也上漲超過 1%，汽車、電腦設備、貿易百貨、食品、半導體、生醫、其他類、橡膠、通信網路、化學生醫、資訊服務等也均收紅。

至於下跌類股則以造紙大跌 3.8% 最慘，光電、其他電子、電子零組件、航運、電器電纜、觀光、電子通路、紡纖、化學、電機機械等也均收黑。

電子三雄今天呈現兩樣情，其中台積電持續沿著 5 日線走揚，反倒是股王大立光因為去年 12 月營收表現不如預期，加上外資調降目標價，股價開盤就跳空罐破 4000 元整數關卡，直接回測 3800 元大關；鴻海也同樣受到大立光拖累，市場看淡 12 月營收恐難有表現，股價也跌破 92 元。

至於金融及鋼鐵則是今天買盤護盤重心，其中中信金、合庫金、玉山金、兆豐金、永豐金、台新金、新光金等漲幅在 1% 以上，鋼鐵股則由具美國稅改題材的大成鋼及大國鋼帶頭，具有風電題材的世紀鋼更強攻漲停，中鴻、中鋼構、運錩、官田鋼、聚亨、中鋼、春雨、新光鋼、豐達科等也上漲逾 1%。

至於被動元件則是股價表現全面走弱，包括大毅、佳邦、美磊、凱美、九豪、智寶、華新科、奇力新、立敦、鈞寶、越峰、立隆電等均下跌 3% 以上。

網通族群雖有 CES 題材護體，但是買盤力道明顯縮小，僅友訊、台揚、居易等力撐收紅，至於科納 - KY、智易、星通、台通、海華、譁裕、友勁、兆赫、眾達 - KY、建漢等也下跌逾 2%。