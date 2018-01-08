【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

站穩季線！再漲 35，不止過了 10822 還站上 10900！

但鴻海大立光卻仍跌！行情怎麼了？

【盤勢分析】

美股週五持續上攻，而本波最弱勢的費半都快要過高了，台股連漲 8 天 (今天又搞偷拉尾盤)，指數驚驚漲，但部分個股卻漲不動還大跌，投資人慌了！看不懂了？其實只要定義正確 (多空雙向)，行情就不會迷失在指數裡！準備步入 1 月中囉，有甚麼新的題材？該留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 持續黃金交叉，指數再漲 35.95 點！加權底形出來後，上漲量能溫和放大，今如期過高，本波從低點到今高已 596 點！加權週線：週 KD 已出現黃金交叉，代表有些個股已出現波段多的行情！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，所以指數震盪之後還能再上攻！個股方面：行情出現輪漲格局，除了 6591 動力連漲 2 根之外，其餘生技及 2 線網通有部分資金卡位！而作頭個股及沒本質的電子股拉高漲不動後可佈建空單 (先觀察手機零組件先關族群)！

【後續作法】

美股持續攻，台股在台幣續升下，獲得資金青睞！驚驚漲持續過高，但並非所有股票都漲，反而很多逆勢下跌，這裡個股多空差異大，陷阱很多！

◎產品透明度特高的【矽晶圓】：

6488 環球晶 (高 439.5 收 435)，5483 中美晶 (-0.5 元，收 81.2 元)，6182 合晶 (-2.1 收 45.05)、3532 台勝科 (利空出來後，股價逆上攻，今高 119)，這類族群震盪有輪漲趨勢，不用追高，但可注意前高，是否有能力突破，一旦突破就會續強！

◎【電動車概念股】：

4739 康普、4721 美琪瑪、3552 同致 3003 健和興、3484 崧騰、1536 和大、1524 耿鼎、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯、5243 乙盛！可留意中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價，也可留意美炸彈氣旋的題材利多

◎【電競遊戲股】：

2377 微星 (+0.1 元收 88.7 元，突破頸線後一路向北)、2376 技嘉 (漲 2.8 元)、3540 曜越、6591 動力 (連拉 2 跟漲停)、6180 橘子 (+0.3 收 94.2 元)、3546 宇峻 (+0.5)，3083 網龍、3687 歐買尬，此族群 1 月有題材！

◎【生技】：

4174 浩鼎、8279 生展、4728 雙美、4743 合一、8406 金可、4746 台燿、1786 科妍，此族群仍在相對低檔可留意，但量能較少，可分段布局

◎【被動元件】：

以 2327 國巨 (今低 393.5 收 400) 為指標，2456 奇力新(今低 103)、3068 美磊(-2.2)、6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、6207 雷科、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆，此族群今如預期壓回量縮居多，只要換手成功就會再漲！

◎網通：

2345 智邦、2332 友訊、3596 智易、4906 正文、3025 星通、5353 台林、2312 金寶、3169 亞信，此族群出現健康輪動

◎今日指數漲個股表現【較弱勢】的個股有：

3008 大立光 (今低 3805 收 3930，他代表了手機族群及光學族群)、3227 原相、2317 鴻海、及部分 PCB 相關(8039 台虹 5349 先豐 5469 瀚宇博 6153 嘉聯益) 等，這些個股明日須迅速彈升，否則會較不利後勢！