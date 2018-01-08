【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(動力和三商電，攜手亮燈漲停板囉。)

今天大盤持續上漲，已經是連續第八天的紅 K 棒，這麼強勁的走勢，實在是相當難得。終場大盤上漲 35 點，以 10915 點做收，量能為 1367 億元。

重點持股報告。

<今天會員手中就有兩檔股票漲停板。>

(8039 台虹) 感謝之前的連續七天創新高，今天老師將台虹全數獲利出清，將賺到的獲利穩穩的放進會員的口袋裡面囉。

(6120 達運) 感謝讓我們發達又出運的達運，先前四天之內亮出了三根漲停板之後，隔天又再創新高，我們會員的獲利也跟著直接上線，真的好棒也很好賺。今天老師則是將達運全數獲利出清囉，持續將獲利放入會員的口袋裡面。

(1907 永豐餘) 股價稍嫌溫吞，今天老師執行換股，全數出清了。

(6257 矽格) 今天股價再創新高囉，老師也順勢獲利一半的持股，再將獲利持續再放入會員的口袋。

(1902 台紙、3005 神基) 目前都還在系統之內，續抱即可。

(1710 東聯) 太棒了，今天股價又再創了近期的收盤新高囉。

(2022 聚亨) 繼之前的漲停板、創高、再創高之後，今天股價又持續創高囉，並且還收最高，感謝啦，會員的獲利持續一路走高當中。

(2427 三商電) 將資金從永豐餘轉到這裡，持續按照紀律汰弱換強操作，而三商電也很給面子，隨後股價就穩穩的鎖住了漲停板，又是一個好的開始，愉快。

(6591 動力) 除了愛你還能愛誰! 太棒太棒囉，繼之前盤中大漲超過 10% 之後，隨即又是漲停再漲停，在四天之內已經創造了三根的漲停板囉，恭喜 (全體會員) 獲利又是直接飆升。動力火車真的太會飆高音了，好聽又好賺，謝啦，請一路飆下去吧。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、2022 聚亨、2427 三商電、3005 神基、6257 矽格、1902 台紙、6591 動力 - KY。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)