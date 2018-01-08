2018波動性將回歸 高盛：賺錢的好機會或許在這4大領域

摘要：去年徘徊於歷史低位的波動性讓主動型基金經理倍感痛苦，也嚴重衝擊了股票期權等衍生品業務。高盛安撫稱，別擔心，2018 年價格波動將捲土重來，帶來充裕的賺錢機會，可高度關注四大領域……

如同中國的陰陽之道，美國股市 2017 年罕見的平穩上漲引發了很多人的擔心：市場中積累的大量樂觀情緒可能反而會帶來失望。

關鍵之一正是創出歷史新低的波動性。

這一點，被高盛認為是「2017 年美股的決定性特徵」。在他們看來，這是為何標普 500 指數能一路突破歷史新高而沒有出現 5% 回調的原因之一。

至於 2018 年，高盛形容稱「任何一個投資者都會承認，市場去年缺乏波動性。別擔心，今年價格波動將捲土重來，給大家帶來充裕的賺錢機會。」

早在去年 12 月，Katherine Fogertey 團隊就曾指出，從歷史經驗來看，1 月通常會發生不少造成股價波動的事件，例如部分公司會發布盈利預估，也有公司將在當月公布今年第四季財報。

而高盛安撫投資者說「別擔心」，這是有理由的：徘徊於歷史低位的波動性給股票期權等衍生品業務帶來極大壓力，巴克萊、摩根大通等都在財報中稱這導致收入下降。連高盛都在接近年底時被迫退出了美國期權交易所做市業務。要知道，這可是華爾街昔日的「搖錢樹」之一。

原因很簡單：既然美股平平穩穩地上漲，市場多數時候都充斥著樂觀情緒，為何人們還要買用於對沖股市下跌風險的股票期權呢？

由 Katherine Fogertey 帶領的高盛衍生品團隊在最近的一份報告中表示，在捱過了波動性創出歷史低位的 2017 年之後，來自期權的數據表明，交易員預計 2018 年波動性將會抬頭。

顯然，如果波動性果真大幅攀升，對於被低波動虐了一整年的主動性基金經理們來說，將是個好消息。

在他們看來，波動性攀升幅度最大的領域將會是以下四個：

1、道瓊工業平均指數

2017 年，一項追蹤道指的 ETF 指數基金在實際波動率（Realized Volatility）為 7 的大環境裡斬獲了 28% 的殖利率。高盛認為，今年期權市場反映出市場預計波動性將飆升至 11% 左右，殖利率或將在 14% 左右。

2、高收益企業債

高盛稱，期權市場目前正對此類資產計入 7% 的實際波動率，幾乎是去年 4% 數值的兩倍。

3、非必需消費類股票

高盛稱，期權市場當前正計入 13% 的實際波動率，較去年的數值高出 73%。

4、科技股

高盛稱，期權投資者預計科技板塊的波動性將攀升。

不過有趣的是，期權交易員們倉位最重的板塊並不完全是上述品類。他們最看好的板塊是能源股、日用消費品股和金融股，而最不看好的是高收益債和標普 500 指數。

或許，我們有必要回顧一下剛剛過去的美股低波動性盛景：

《華爾街日報》Market Data Group 稱，道指 2017 年日價格變化百分比為 0.31%，標普 500 指數是 0.3%，均為 1964 年以來最低。納指日價格變化百分比為 0.44%，是自 1989 年以來的最低水平。

2017 年全年，標普 500 指數全年只有四個交易日跌幅超過 1%，月均波動是自 1970 年以來最低。CBOE 波動性指數在最後一個交易日收盤報 15.96，遠低於 20 的長期平均水平。

不過，也千萬別過於盲目。畢竟華爾街見聞在之前發表的文章《大特寫 | 面對創紀錄的全球股市，你還有勇氣做這個「黑寡婦交易」嗎？》中曾提及，做多波動性 CBOE VIX 指數的槓桿投資者去年巨虧。

至少四隻 ETP 產品下跌了 75%，它們都無一例外地加槓桿做多了波動性產品。iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN 去年全年業績下滑了 72%。The VelocityShares Daily 2x VIX ST ETN 虧損幅度更是超過了 90%，儘管它只加了兩倍槓桿。

與之形成鮮明對比的是，做空波動性的投資者在這一年賺得盆滿缽滿。做空 VIX 指數的兩隻 ETF 產品 Velocity Shares Daily Inverse VIX Short-Term ETN 和 ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF 價格暴漲，幾乎翻了兩倍，令亞馬遜、蘋果公司等所謂漂亮 50 股票都黯然失色。

『新聞來源／華爾街見聞』