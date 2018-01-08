忘了FAANG吧！美基金經理人：2018要看價值型股票

在去年市場漲近 20% 後，有哪些股票 2018 年還有更多上漲空間？美國成長型基金經理人正在尋找價值型股票。

價值型股票，被貼上這樣的標籤通常因為他們 PE 值低，可能處於比較冷門或沒有變化的產業，在外在股市飆漲的時候，他們的表現通常落後，這也正是 2017 年發生的狀況。

S&P 500 價值指數 (IVX) 去年僅上升 12.6%，與 S&P 500 成長指數 (IGX) 25.4% 的成長相比，可說是龜速。 IVX 內包含企業如波克夏公司 (Berkshire Hathaway Inc) 和摩根大通 (JP Morgan Chase & Co) (JPM-US) 等，而 IGX 包含科技股如蘋果和微軟。

因此，在美國機構投資者協會調查顯示，這是股市自 2014 年 11 月以來最吸引人的時期，仍有一些成長基金慢慢抽離高漲的科技股，並加碼增持一些他們認為價格更合理的股票。

規模 47 億美元的 Columbia Acorn 基金共同資產組合經理人 Matthew Litfin 表示，「在我們歷經大漲後，會面臨到一些技術風險，我們現在看到的機會是有吸引人的價值且營收來源可見性更高的產業。他現在減持科技股，並增持金融股，例如資產管理公司 Lazard Ltd (LAZ-US)，其本益比 15.1 倍，比 S&P 500 指數的 23.7 倍低。2018 年迄今，Lazard 股價已經上漲 5.38%。

規模 42 億美元的 Fairepoint Capital Mid Cap 基金共同資產組合經理人 Thyra Zerhusen 表示，她現在轉向看玩具製造商 Mattel Inc (美泰兒)(MAT-US) 和 General Electric Co (奇異) (GE-US) 這一類的股票，這些公司的震盪掩蓋了其基礎資產的價值。

舉例而言，GE 的 P/E 值是 21.2 倍，但過去一年其股價卻大跌了 41.7%，因為新任執行長 John Flannery 宣部縮編公司和退出部分事業線的計畫。另外，美泰兒去年股價下跌 46%，該公司暫停股利，並稱因全美最大玩具零售商 Toys “R” Us (玩具反斗城) 破產拖累了公司的銷售。

「去年對價值來說不是好環境，但現在起到未來兩年，這些是你投資的好標的。」

今年迄今，美泰兒股價上漲 4.3%，GE 則上漲 6.1%，雙雙優於 S&P 僅 2.3% 升幅的表現。

當然，成長型股票經歷美好的一年後，價值型股票不見得就會回彈。

根據瑞信數據，自 1951 年以來，S&P 500 一年漲逾 18% 的記錄有 20 次，而其中有 10 次隔年 S&P 500 再漲 10% 以上，係因成長型股票領漲，另外 10 次隔年 S&P 500 平均下跌 1.7%。

在 2018 年過了頭 3 個交易日，iShares S&P 500 成長指數 ETF 上升 2.9%，而 iShares S&P 500 價值指數 ETF 上升 1.6%。

無獨有偶，James Advantage 基金的投資組合經理人 Matthew Watson 表示，他的公司一直為 FAANG 科技大股的重大修正做準備。FAANG 是五大科技股公司，分別為臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix 與 Google 的母公司 Alphabet，2017 年漲幅均超過 30%，帶動廣泛指數大漲。

他聲稱，公司已經增持了一些不受市場青睞的能源股，例如 Diamond Offshore Drilling Inc (DO-US) 和零售商 Macy’s Inc (M-US)，因為他們有被低估的資產。

例如，Macy‘s 的交易價格僅勉強在其基本房地產資產組合的價格以上，而 Diamond Offshore 的交易價格僅其帳面價值的 70%。2018 年頭一週，Macy‘s 下跌 3.3%，但 Diamond Offshore 上漲 2.1%。

Watson 表示，「股市現在可能有正面的動能，但這只會讓它變得更貴。我們認為你現在唯一的選擇，是找出長期能得到回報的機會，而這個機會就是去找價值型股票。」