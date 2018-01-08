新台幣強升 撿便宜搶美元高利 定存年息也有2%以上

美元走弱，讓亞洲貨幣在 2018 年一開始即鋒頭嶄露，其中新台幣漲勢更是兇猛，上周五 5 日盤中升破 29.5 元，雖然收盤拉回 29.523 元作收，但 2018 年短短 4 個交易日就升值 1%，而累計從 2017 年至上周五為止，新台幣兌美元更升值逾 9%。

即便休息 2 天後，新台幣兌美元今日早盤升勢依舊強勁，一開盤再度升破 29.5 元關卡，更一度觸 29.44 元，由於農曆新年將近，在新台幣資金需求大之下，市場預期新台幣仍有升值壓力。

雖然新台幣兌美元仍持續升值，但美元長期走勢仍受矚目，尤其美國已進入升息循環，加上市場預期美國經濟持續成長，美國聯準會（ Fed） 還會進一步升息，目前市場預期，明年還會升息 3 次，渣打國際商業銀行個人金融事業處負責人林素真指出，根據渣打銀行 2018 年經濟展望，美元未來仍會持續扮演全球主流交易貨幣的重要角色，建議客戶可利用近期台幣升值逢低布局，進行美元資產配置，美元定存也吸金。

不過，各家銀行外幣優惠定存所設最低承作金額、金額上限、專案到期日、新資金的要求、是否排除法人等條件不一，建議民眾在選擇各家產品時，先詢問清楚，也有不少銀行祭出低門檻起存，適合短期資金波段操作。銀行建議，民眾手上若有資金，除以較優匯率換得美元，若是原本即有將到期的其他外幣定存，也能選擇轉存。

以花旗銀行來說，新存或匯入非美元新資金並轉換為美元，且每單達 3 萬美元即可享有 14 個月期年息 2.58%、1 個月期 2.38%。

渣打銀行也是單筆新資金存入 3 萬美元，享有 3、6 個月期美元定存年息 2% 及 2.1%，1 年期 1.88%，單筆新資金 1 萬美元則享 1 年期年息 1.6%。

星展銀行則是至 1 月底止，美元定存首筆新資金 3 萬元以上，累計承作金額在 10 萬元以下享 1 年期年息 2.28%，10 萬至 30 萬美元年息 2.08%，30 萬至 50 萬美元年息 2%。

土銀則是不論是個人戶或企業戶（包含 OBU 客戶）只要以「新台幣結購外幣存款」或他行「外幣匯入匯款」等新資金達 10 萬美元，即可享 6 個月以上年利率 2.1% 的高利美元定存。

如果資金有限又想存美元，本土銀行起存門檻較低，以永豐銀行為例，就推出網銀 100 美元、臨櫃語音 3000 美元起存，享 6 個月期年息 1.2%、9 個月期年利率 1.4%，1 年期 1.5%。華南銀行美元定存起存門檻 1000 美元，3 個月期年息 1.4%，6 個月期及 1 年期年息則分別為 1.5%、1.75%。

中信銀行也依不同需求將客戶分為「穩健布局」、「資金停泊」、「多元配置」、「外幣新手」等 4 大族群，針對不同族群推出外幣優利定存方案，其中有「資金停泊」需求的客戶，中信銀行建議，可將既有資金依牌告換匯享優利定存，其中 14 天年息 2.48%、1 個月期 2.28% 美元，6 個月期也有年息也有 2.08%，美元定存門檻 2000 美元。

土銀也針對未達 10 萬美元的新資金或是既有美元存款，祭低門檻、高利率的優惠定存，其中臨櫃 5000 美元以上、網銀 2000 美元以上，3 個月為年利率 1.65%，6 個月以上為年利率 1.8%。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』