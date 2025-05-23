〈台幣〉美元欲振乏力 觸及30元創2年多新高 周線拉出連8升
鉅亨網記者陳于晴 台北
近期美元走弱、亞幣掀起一波漲勢，在外資與出口商聯手拋匯下，新台幣兌美元今 (23) 日盤中一度摸到 30 元整數關卡，但整體交投意願不高，在央行稍加調節下，帶動新台幣升幅收斂，終場收在 30.023 元，升值 4.7 分，匯價連 4 升，續創 2 年多新高，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 13.615 億美元。
新台幣對美元今天收周線，本周累計升值 1.49 角或 0.5%，周線拉出連 8 升。
新台幣兌美元今天以 30.07 元開盤，進入月底，出口商例行性拋匯逐步出籠，帶動匯價盤中最高升抵 30 元、升值 7 分。
外匯交易員指出，近期美元欲振乏力，儘管 5 月初新台幣暴升殷鑑不遠，央行調節之下仍會顧及整體亞幣走向，應無嚴守 30 元防線之說，短期來看，新台幣匯率下周仍有挑戰 29 字頭的可能性。
觀察主要貨幣今天對美元表現，美元指數續跌 0.14%，韓元強升 0.91%，新加坡幣升值 0.26%，人民幣升值 0.22%，新台幣升值 0.16%，升幅相對有限，而日元則貶值 0.17%。
外匯交易員進一步表示，央行近期透過打電話關切大型出口商方式，盼降低賣匯額，減緩新台幣升值壓力，除了口頭警告外，也用實際行動展現穩匯決心。近期這波美元走貶，主要受到美國債信評等調降及川普主導減稅和支出提案有關。
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