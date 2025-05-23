〈台幣〉美元欲振乏力 觸及30元創2年多新高 周線拉出連8升

近期美元走弱、亞幣掀起一波漲勢，在外資與出口商聯手拋匯下，新台幣兌美元今 (23) 日盤中一度摸到 30 元整數關卡，但整體交投意願不高，在央行稍加調節下，帶動新台幣升幅收斂，終場收在 30.023 元，升值 4.7 分，匯價連 4 升，續創 2 年多新高，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 13.615 億美元。