紐約匯市─ 就業報告公布 美元下跌 而後反彈 加元上漲

美國公布 12 月就業報告後，美元下跌，而後反彈。該報告顯示新增就業人數低於預期，工資成長仍遲緩，美元因而下跌。

該數據將促使分析師重新評估對 2018 年升息次數的預期，聯準會 (Fed) 預期為三次。

美元指數上漲 0.1% 至 91.979，本週則可能下跌 0.2%，持續去年最後二週的跌勢。

加元兌美元則上漲，美元報 1.2405 加元，創 9 月以來低點，週四尾盤報 1.2487。

歐元下跌至 1.2041 美元，週四尾盤報 1.2068。週四，歐元創 2015 年 1 月以來高點，但即使通貨膨脹具有支撑，仍未能守住漲幅。

美元上漲至 113.20 日元，週四尾盤報 112.75。

美國 12 月新增就業 14.8 萬人，分析師預估為新增 19.5 萬人。該數據公布後，美元走低。

本週稍早，聯準會 (Fed)12 月會議記錄顯示，決策官員對美國經濟展望仍樂觀，但對通貨膨脹持續偏低仍感到擔憂。

Fed 預期 2018 年將升息三次，但因就業報告較預期疲弱，投資人開始有所懷疑。

歐元區 12 月通貨膨脹疲弱，歐元受到壓力。歐元區 12 月消費者物價指數 (CPI) 上升 1.4%，符合預期，但低於 11 月的上升 1.5%。

分析師說，美國就業報告較預期疲弱，但要說 Fed 於 12 月做出了錯誤決策，恐嫌太早。該報告儘管疲弱，但絕非災難。

美國 12 月失業率持平於 4.1%，符合預期。平均每小時工資上升 0.3%，亦符合預期。

美國另公布 11 月貿易赤字擴大至 505 億美元，創 2012 年 1 月以來高點。10 月貿易赤字為 487 億。

加拿大公布 12 月新增就業 78600 人，預估為減少 12500 人。失業率由 5.9% 下降至 5.7%。該數據公布後，加元上漲。