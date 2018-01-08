〈日圓狂貶〉日本線航班載客率居高不下 日系車也可望降價

新台幣兌美元今 (8) 日一開盤即升破 29.5 元大關，甚至續創波段高點達 29.44 元，使日圓匯價來到 2 年半來新低，隨著寒假旅遊旺季報到，日本線載客率維持高檔並繼續攀升，航空業者第 1 季業績樂觀，而國產車商在此態勢下，今年有望降價或是不調價增加配備內裝，銷量也可望推升。

和泰車 (2207-TW) 總經理蘇純興指出，匯率的確對車價有影響，也就是說，若日圓相對新台幣弱勢，車價就有機會再調降或增加配備不加價。

在今年的車展中，和泰車 TOYOTA 接單多達 750 台，最熱銷是日系進口休旅車 RAV4 和 Sienta，兩者合計接單量超過 50%，其中，Sienta 因增加配備並降價成為國產車中的重量級新秀。

據最新統計，去年前 11 個月入境日本的台灣旅客人數年增 9.2% 至 424.46 萬人次，顯示日本旅遊在短程旅遊中仍是當紅炸子雞，同步推升機票需求。

據了解，各航空業者日本航線在進入寒假傳統旺季後，熱門時段一位難求，1 月以來載客率平均 80% 左右，越接近寒假以及農曆春節更可達 85-90%。

由於國人赴日旅遊商機可觀，台灣虎航近來積極瞄準日本線進攻，將陸續於 1 月 18 日、3 月 27 日分別開出小松、北海道旭川兩個全新的日本航點，屆時往返台日航線將達 14 條，更方便國人規劃從日本中部地區前往高山及北陸地區的深度旅遊，以及北海道旅遊不同點進出。