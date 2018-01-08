泡沫終結泡沫？連狗狗幣的創造者都說它是泡沬

很難相信當初是個玩笑之作的「狗狗幣」，主要作為打賞的網路貨幣，從 2013 年創建到現在，市值竟然已經飆升到 20 億美元了。

12 月初，狗狗幣的交易價格還只有 0.0021 美元，但在「比特幣瘋狂」和區塊鏈概念股的飆漲的帶動下，短短一個月內，狗狗幣已漲到 0.018 美元，漲幅為 757％。

尤其在開年的第一個周末假期，狗狗幣的漲勢更是驚人，市值由 14 億美元飆升到 20 億美元，2 天內的漲幅高達 43%，目前已是虛擬貨幣市值排名第 30 大。

狗狗幣近一周的走勢。(圖表：Coinmarketcap)

不過，看到狗狗幣飆漲，狗狗幣創造者 Jackson Palmer 卻表達了憂慮，擔心市場對狗狗幣的興趣突然提高，這正是虛擬貨幣市場泡沬化的新指標。

儘管他非常相信狗狗幣的穩定性和安全性，但是狗狗幣 2 年多來未曾發布軟體更新，卻擁有超過 20 億美元的市值，主要還是受到市場過於追捧虛擬貨幣的新技術，像瑞波幣 (Ripple)，儘管缺乏技術創新以及與比特幣的原始願景不一致，也能有極高的市值。

我們身處泡沫中

Palmer 甚至直指，很明顯地，我們正身處泡沬中，不幸的是，如果泡沫破滅的話，那麼就會變得更加棘手。他希望泡沫破滅時，投資人虧損後的情緒反應不會破壞數字貨幣的主流吸引力，不致扼殺這個領域的研究和創新。

華爾街向來高舉虛擬貨幣市場泡沫的紅旗，瑞銀首席經濟學家 Paul Donovan 表示，虛擬貨幣正處於「泡沫結束所有泡沫」，去年 10 月時曾提及，短短 2 年內，比特幣價格上漲 20 倍，而且沒有任何基本的經濟支持，虛擬貨幣幾乎肯定就是個泡沫。

狗狗幣的崛起

Palmer 曾自道當初是如何想到創建狗狗幣的，也不過就是「某天下班後，坐了下來，喝了一杯啤酒，太多不知如何打發的時間，加上剛買了 Dogecoin.com…」，於是就有了狗狗幣的誕生。

而狗狗幣崛起，能在虛擬貨幣市場廣受歡迎，也不全然是因為投機性因素，主要還是因為打賞文化、慈善應用及成交量大、流通性好的高人氣。

狗狗幣有時又被戲稱為「打賞貨幣」， Palmer 說，狗狗幣並不像比特幣那樣，人們不是為了投機才參與其中，這是一種表達分享和感謝的方式。