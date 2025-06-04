股東會紀念品熱搜增7成 這些用品投資人最愛
鉅亨網記者王莞甯 台北
股東會旺季來臨，Yahoo 奇摩拍賣觀察發現，股東會紀念品成近期熱搜關鍵字，熱搜成長逾 70%，話題單品轉手價格甚至飆至 2000 元，而今年熱搜前 5 大紀念品以中鋼 (2002-TW) 純鈦瓶奪冠、聯電 (2303-TW) 咖波筆也受到歡迎。
Yahoo 奇摩拍賣指出，股東會紀念品轉賣市場火熱，今年中鋼、宏碁 (2353-TW)、聯電等品牌紀念品紛紛上榜，從純鈦環保瓶、旋轉手機支架，到 IP 聯名鋼珠筆，都成為網購轉賣新寵。
其中，連續 3 年入榜的中鋼今年發送近 130 萬份純鈦永續輕巧瓶，兼具輕量、環保和高顏值亮點，一舉奪下 Yahoo 奇摩拍賣熱搜冠軍，搜尋量成長逾 6 倍，拍賣平台轉手價甚至上看 2000 元；宏碁旋轉手機支架拿下第 2；聯電鋼珠筆套組奪下熱搜第 5，也締造連 5 年上榜紀錄。
而日月光 (3711-TW) 微波保鮮盒、台泥 (1101-TW) 推出的多功能雙色蓋毯、富采 (3714-TW) 黃阿瑪聯名碗、華南金 (2880-TW) 熊大造型杯等日常隨手小物均入榜。
此外，凱基金控 (2883-TW) 的電子胡椒研磨器走實用居家餐廚路線，也受到婆媽一族青睞。
因應股東會紀念品購買與轉賣需求增，Yahoo 奇摩拍賣推出股東會紀念品專區，一次網羅各家股東會紀念品，並搭配 618 電商年中慶給出回饋，每周二、六、日還可享免運小確幸再加碼，7-ELEVEN 滿 199 元免運。
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