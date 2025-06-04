股東會紀念品熱搜增7成 這些用品投資人最愛

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-04 11:14

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股東會旺季來臨，Yahoo 奇摩拍賣觀察發現，股東會紀念品成近期熱搜關鍵字，熱搜成長逾 70%，話題單品轉手價格甚至飆至 2000 元，而今年熱搜前 5 大紀念品以中鋼 (2002-TW) 純鈦瓶奪冠、聯電 (2303-TW) 咖波筆也受到歡迎。

股東會紀念品熱搜成長。(圖：奇摩拍賣提供)

Yahoo 奇摩拍賣指出，股東會紀念品轉賣市場火熱，今年中鋼、宏碁 (2353-TW)、聯電等品牌紀念品紛紛上榜，從純鈦環保瓶、旋轉手機支架，到 IP 聯名鋼珠筆，都成為網購轉賣新寵。

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其中，連續 3 年入榜的中鋼今年發送近 130 萬份純鈦永續輕巧瓶，兼具輕量、環保和高顏值亮點，一舉奪下 Yahoo 奇摩拍賣熱搜冠軍，搜尋量成長逾 6 倍，拍賣平台轉手價甚至上看 2000 元；宏碁旋轉手機支架拿下第 2；聯電鋼珠筆套組奪下熱搜第 5，也締造連 5 年上榜紀錄。