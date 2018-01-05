崇越電Q4營收表現優於內部預期，對2018年展望樂觀

【財訊快報／李純君報導】專業特用化學材料通路商崇越電通 (3388) 於今日公告 12 月合併營收 6.44 億元，和去年同期持平。2017 年全年累計合併營收 76.88 億元，年增 6.3%。崇越電表示，因中國進行環保改革政策，中國矽利光市場減產以致部分產品缺貨及報價仍呈上揚，同時消費性電子相關材料銷售優於預期，故去年第四季營收表現優於公司內部原先預估，預期 2018 上半年營運仍可維持不錯表現。



公司進一步表示，公司去年起積極佈局發展汽車、醫療和化妝品三大重點產業，此三大產業認證期雖長，一旦認證通過，價格穩定且生命週期長，可成為公司新的成長動能。終端應用分別：汽車類包括引擎高壓油管、汽車觸控面板、汽車倒車雷達及感知器；醫療產品則包含呼吸面罩、醫療導管、尿袋、止鼾器、高階型醫療膠帶之應用；而化妝品則為開發具絲綢觸感的保養品、口紅、防晒乳、液體粉底等高階型產品。另公司近年來也積極導入消費性電子材料，除了是 2017 年的成長動能之一以外，預期 2018 年也會有不錯的表現。



展望 2018 年，崇越電持正向樂觀看法，目前中國矽利光缺貨及漲價趨勢不變，公司除鞏固原有市場外，亦持續提昇具附加價值產品比重，整體而言，公司對未來營運成長深具信心。



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