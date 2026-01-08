鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-08 18:14

TPU 高科技膜廠鼎基 (6585-TW) 去年 12 月營收月增 26.8%，公司看好，營運谷底已過，近期電子應用隨著客戶新機銷售延續；汽車應用也受惠車廠客戶打入新市場、訂單動能強勁，趕工生產因應需求，今年整體營運可望重返成長。

鼎基去年12月營收月增26% 營運谷底已過今年重返成長。(圖：鼎基提供)

鼎基今 (8) 日公告去年 12 月營收 2.91 億元，為同期次高，月增 26.8%、年減 2.5%；第四季營收 7.3 億元，季增 10.18%、年減 9.35%；2025 全年營收 28.49 億元，雖然因為去年基期較高，年減 13.2%，但仍創歷史次高。

鼎基表示，今年力拚營運重返成長軌道，持續紮根三大高毛利領域業務，汽車方面，公司獨家供應全球品牌大廠 PPF(汽車烤漆保護膜)，隨著關稅陰霾影響淡化，拉貨力道已開始回穩，隨客戶打入新市場、近期訂單需求強勁，也加班趕工因應需求。

鼎基進一步指出，汽車產業去年整體環境動盪，面臨關稅不確定性、供應鏈成本上升及電動車補助縮水等多重挑戰，不過，根據國際研究機構數據顯示，去年美國汽車銷售量逆勢年增 2.4%，各大車廠也公布強勁的銷售業績，為產業注入強心針。