和大遭瑞銀降評：因特斯拉產量問題 拉低預期本益比

瑞銀 (UBS-US) 在最新一份研究報告中，宣布調降和大 (1536-TW) 股價評級從「中性」調降至「劣於大盤」，提道市場對於和大 2018 年至 2019 年度的營收成長預期，過於正面。

同時瑞銀也認為，和大的經營杠桿 (固定及浮動成本比) 應無法負荷漸漸降低的毛利，故瑞銀將和大的營收設在該公司目標的 85% 水位上。

和大工業週五 (5 日) 收盤下滑 2.47% 來到每股 138 台幣。

和大股價日線走勢圖

瑞銀分析師表示，以 25.9 倍的預期本益比 (forward PE ratio) 來算，和大股價有過高的疑慮。因 25.9 倍的預期本益比，已落在和大過去 5 年平均的高檔本益比水位，也比其他同業競爭者還要來得高。

瑞銀在本份研究報告，宣布調降 2018 年底和大股價目標價自每股 134 新台幣 降至 122 新台幣，預期本益比設為 21.6 倍。

和大工業建立於 1955 年，生產車輛變速器、軸、全輪驅動 (AWD)、及元件等，這些類別佔了其 2017 年第 3 季 93% 的營收，是特斯拉供應鏈之一。

據了解，和大主工業要供應的特斯拉 Tesla (TSLA-US)，因無法按時產出 Model3 車輛 (也就無法取得營收)，將減少和大的訂單量，故瑞銀認為投資人對和大的短期期望過高。此外，如和大工業供應其他電動車商，因車輛產業的開發速度緩慢，實際的訂單將在 2019 年後才能實現。

在和大下游方面，汽車零件供應商 BorgWarner (BWA-US) 及特斯拉將有所訂單量下降，而其他客戶如 Punch 及 Eaton (ETN-US) 也無法於 2018 年對和大工業有所貢獻，使和大工業無法複製 2013 年至 2015 年那種大躍進。