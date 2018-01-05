觸控雙雄去年12月營收不同調 GIS連2衰 TPK連5個月百億元

GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (5) 日公布年 12 月自結合併營收 132.91 億元，月減 11.82%，年增 39.8%，連續兩個月營收呈現下滑，主要是受庫存調整影響；合計去年第 4 季合併營收 462.07 億元，季增 7.4%，年增 55.98%，累計去年全年合併營收為 1308.16 億元，年增 64.84%；法人推估第 4 季毛利率約 13%，每股純益約 7-8 元，去年可望獲利超過 2 個股本。

業成累計去年前 9 月營業利益 66.33 億元，稅後純益 49.46 億元，每股純益 15.51 元，年增 274.64%；業成去年第 4 季單月營收都將超過百億元，表現淡季不淡，表現符合預期。

觸控雙雄去年 12 月營收表現不同調，業成受庫存調整影響，單月出現下滑；TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 去年 12 月合併營收 114.32 億元，連續 5 個月站穩百億元之上，月增 0.6%，年增 30.9%，續創 2015 年 11 月以來單月新高。

宸鴻合計第 4 季合併營收 328.73 億元，季增 7.7%，年增 33%；累計去年合併營收 1072.08 億元，年增 20.17%，今日股價在盤中一度衝達 90.3 元，終場收 87.2 元，漲幅 1.63%；業成也收紅，股價以 201.5 元作收，漲幅 1.51%。