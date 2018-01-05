以太幣成功叩關1000美元 瑞波幣上沖下洗

據交易平台 CoinDesk 數據，以太幣昨 (4) 日首次突破 1000 美元關卡。

以太幣在觸及上一個高點 900 美元後，連續兩日交易不達先前高點，但週四卻一鼓作氣往上一蹬，成功扣關 1000 美元，但即使如此，以市值來說，以太幣仍僅在加密貨幣市場排名老三，不及瑞波幣與龍頭老大比特幣。

根據 CoinMarketCap 數據，瑞波幣市值已經超過 400 億美元，整體加密貨幣市場已經超過 7700 億美元，但區區數周前加密貨幣的市值甫縮水至 4180 億美元。

比特幣一年走勢與 1 月 4 日報價

然而，在以太幣扣關 1000 美元當天，比特幣卻自本周高點 15393 美元下跌，16：39 報價 14652 美元。比特幣在加密貨幣市場佔有率自上週的 43% 下降至 33%。

外媒報導，瑞波幣創辦人 Chris Larsen 在昨日因瑞波幣升值至 3.30 美元史上新高，一度擠身《Forbes》即時更新的全球富豪排行榜第 9 名，連谷歌創辦人 Larry Page 也排名在後。

然而，因為 Coinbase 交易平台發推特聲稱不再加入新貨幣後，瑞波幣重挫多達 20%，交易價格驟降至 2.65 美元，爾後上下波動，《Forbes》即時更新的全球富豪排行榜也「查無此人」。

CoinBase 交易平台目前提供比特幣、比特幣現金、以太幣和萊特幣的交易，投資者若想購買瑞波幣，必須要多繞一圈才行，其轉折交易的手續費也是其成長阻力。