投行哭了！亞洲美元債發行創新高 但承銷傭金最低僅1美元

摘要：據華爾街日報，在最近三家印度國企合計 13 億美元的美元債發行中，巴克萊、渣打只收到了區區 1 美元的承銷費。同樣的債券承銷費率降低的趨勢還出現在中國。

誰能相信，2017 年夯到爆的亞洲市場美元債券的承銷傭金只需要 1 美元？！

然而，這是真的。

激烈的競爭迫使投行們幾乎是在免費做債券承銷。華爾街日報援引企業代表和知情人士的消息稱，在最近三家印度國有企業合計 13 億美元的美元債發行中，負責承銷業務的巴克萊、渣打銀行分別只收到了區區 1 美元的承銷費。

別急着唏噓，同樣的趨勢還出現在中國。報導稱，一些中國國有企業給出的美元債承銷費也很吝嗇。

相比之下，已開發國家的債券承銷費用是投行重要的收入來源之一。美國市場上的投資級債券承銷費平均為 0.7 個百分點，假設發行 10 億美元規模的債券，投行能賺到的承銷費就是 700 萬美元。垃圾債的承銷費更是高達 1.2 個百分點。

不久前英國《金融時報》也稱，創出 2017 年亞洲非銀企業發債記錄的阿里巴巴 11 月的 70 億美元債券受到市場熱捧，獲得 410 億美元的超額認購，如此強勁的需求讓高盛、花旗、摩根士丹利、瑞信和摩根大通等承銷銀行收緊了交易條款。

確切地說，阿里巴巴當時給到的債券承銷費率為 0.47 個百分點，依然大幅低於美國市場的平均水平。

那麼為何投行願意下血本承攬這些不賺錢的生意呢？

正所謂「醉翁之意不在酒」，投行們之所以願意接受低到令人震驚的費率，除了市場競爭激烈導致的無奈選擇之外，主要是希望和這些企業客戶建立或者進一步加深聯繫，為將來的生意打基礎。

另外，投行們還希望從一些相關衍生業務中獲得收入，比如外匯掉期，或者債券交易傭金。

亞洲美元債發行熱情高漲

路透社數據顯示，2017 年，除日本之外的亞太企業新發行的美元債規模創紀錄地達到 3770 億美元，年增率大增 40%。

Dealogic 的統計數據顯示，中國企業的美元債發行量在當年新增量中占比近半。

「中國是亞洲市場美元債熱潮的重要驅動力，」Dealogic 債務資本市場區域研究經理 Rachel Shao 表示，「根據我司的數據，我們確實看到離岸債券市場和在岸債券市場存在顯著的區別，前者蓬勃發展，後者正在走弱。」

據 Dealogic 數據，2017 年中國在岸債券發行量約為 500 億美元，只有前一年的三分之一左右。

在岸債券發行勢頭趨弱影響着國內券商投行的業務。中國證券報援引 Wind 數據顯示，2017 年，中國 102 家券商共承攬 7725 隻債券，累計承銷債券金額 4.34 兆元，較去年下滑 14.57%。同時，包括增發、配股、優先股、可轉債在內的再融資募集資金 1.53 兆元，年增率下滑 21.9%。

與 2016 年相比，券商投行的承銷收入結構發生了較大改變。國開證券分析師程凌表示，2017 年券商 IPO 收入占比顯著提升，再融資等其他業務收入占比相應下降。債券承銷方面，受 2016 年末開始的債市波動影響，2017 年債券發行驟減。

從 IPO、債券承銷收入來看，前十大券商的行業占比在繼續提升。中證報援引業內預計，2018 年將延續這種強者恆強態勢。

「投行業務方面，監管政策取向主導了業務變化。」程凌如此表示。

『新聞來源／華爾街見聞』