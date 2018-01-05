美實體電影市場怎麼了？售票數創1995年來新低

根據電影商業數據公司 The Numbers 資訊，2017 年北美賣出的電影票總數，比去年同期下滑 3.6%，主要原因為電影票價變貴，消費者轉而選擇其他觀看電影方式，如線上影音串流、租 DVD、甚至是非法下載。

The Numbers 數據顯示，2017 年北美電影院共售出 12.5 億張電影票，為 1995 年來，銷售最低的一年，而比起 2002 年的巔峰時間，則是大幅下滑 21%，當時賣出 15.8 億張電影票。

電影票售量為 1995 年以來最低

而影城只好提高電影票價格，以彌補觀看民眾的減少，在 1995 年時，一張票僅需 4.35 美元，但在 2017 年大幅上漲 53% 至 8.90 美元，基於此理由，僅管銷售量減少，近年來電影票的總銷售額還是可以維持在小幅上升的水平。

但電影票的總銷售額在 2017 年已開始呈現下滑狀態，隨著價格越來越高，更多的消費者選擇替代方案，不再進電影院，未來下滑幅度是否會增大，則是觀察電影院存活關鍵。

電影票銷售總額和電影票平均價格

另一方面，主要的 6 家電影公司 - 華納兄弟、迪士尼、二十世紀福斯、派拉蒙電影、Sony 電影和環球電影，從 2006 年開始，電影發行量逐年下降，在 2017 年，他們功發行 79 部電影，比 2006 年的發行量下降 38%，而其他電影公司，共發行 46 部電影。

大電影公司與其他電影公司的發行量

實體電影院跟實體零售業一樣，都遭受了網路的攻擊，不論是電子商務或影音串流平台，而電影院所作的改變為，將椅子設計的更大更舒適，想給消費者頭等艙的感受，但這樣的享受也伴隨價格的提升，長遠下來，不是吸引消費者的唯一辦法，需要想其他轉型策略。