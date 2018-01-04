〈分析〉直接上市「Direct Listing」將對Spotify股價有何影響？

《路透》報導，網路音樂串流商 Spotify 已向美國監管單位提出了上市的申請，預計 2018 年上半年上市於紐約證券交易所 NYSE。

據了解，Spotify 去年曾被預估市值為 190 億美元，Spotify 也曾傳出希望不採取 IPO (首次公開募資) 模式上市，傾向採取非主流的股票直接上市 (direct listing) 模式。

直接上市模式無須華爾街銀行做承銷商 (underwrite)、減少行政費用及放寬持股人 (未上市前的投資人與公司高層) 的股票賣出時間點。 如 IPO 比喻成婚禮 (含婚紗攝影、訂婚、歸寧、喜餅等)，直接上市則是在父母未知的情況下與戀人上區公所登記結婚。

目前走直接上市的企業多數為小型的生藥科技公司，如市值 5000 多萬美元的 OvaScience (OVAS-US)、市值 4000 多萬美元的 Nexeon (NXNN-US)、或市值 1.1 億美元的 BiolineRX (BLRX-US)。

直接上市會為 Spotify 帶來相當多的風險。

1）Spotify 非美國本土企業 (總部在瑞典斯德哥爾摩)

2）將不會得到各大銀行的資金或股價的緩衝 (因為沒有承銷商保護)

3）不會立即擁有新的大戶股東

4）股價未得到真正的金融機構評估，使股價上市當日受大型波動

5）在上市的當下只有股票「賣出」的選項 (因沒有募資，不會有新股產生)

在法律方面，Spotify 上週剛遭受音樂發行公司 Wixen 控侵權未付授權費，面臨至少 16 億美元的賠償。Michael Best & Friedrich 律師 Luke DeMarte 認為此控訴不會對 Spotify 的股價造成太大的影響，也認為最後的賠償金應比 16 億美元低許多，強調訴訟案對雙方都不利，會快速和解。

公開發行 (IPO) 的優缺點

優點：

1）增資

2）行銷效應

3）有利於「大戶」大量購買股票，造成長期持有

4）對股價有一定的保護、緩衝作用 缺點:

1）產生承銷費用 (付承銷商 underwriter)

2）禁止現有股權擁有者販售股票的時辰

3）稀釋現有股東的股權佔有額

4）帶來股價未知性 (承銷商會與有興趣的投資人洽談「合理」的價位)

雖然 Spotify 的 2016 年財報顯示營收為 34.5 億美元，較 2015 年成長了 52%，但其經濟模式還需要更上一層樓，因為虧損達 5.39 億美元。據數據顯示，音樂授權費用佔 80% 的營收。

Spotify 宣稱擁有 6000 萬付費用戶及 1.4 億位總用戶，為全球最大的網路音樂串流公司。其最大競爭對手為蘋果 Apple (AAPL-US) 及亞馬遜 Amazon (AMZN-US)。