冠科被高價收購 如何解讀？

當台灣聞生技股而色變的同時,全球都傾全力發展生技,中國甚至緊鑼密鼓擬訂藥證之審核與審理,並訂定五年內成為生技大國的目標,台灣還在耗甚麼?

【文/徐玉君】

一張紙有兩個面,擺放在上的是你看到的,那麼背後的東西你是否也該了解?冠科KY的一個公告,連續拉出七根漲停板,這是你看到的,看不到的那一面隱藏了什麼訊息?

打扮漂亮賣出好價錢

中美冠科於二○一七年十二月十九日公告,與日本國際大廠 JSR Corporation(簡稱JSR)及 Gallo Merger Sub Corp. 簽署合併契約和計畫,冠科將與 Gallo Merger Sub Corp. 合併,冠科為存續公司、Gallo Merger Sub Corp. 為消滅公司,而存續的冠科則成為 JSR Corporation 百分百持有之子公司。在合併案生效前,已流通在外的普通股將以七五元(介於獨立專家評估普通股每股價值六二.五~七七.二元之間)之現金對價予以註銷,以當時冠科收盤價計算,溢價幅度高達一○四.六%。

先看看冠科在生技領域的地位,其主要專攻時下最流行的精準醫療,也就是提供癌症新藥開發、腫瘤藥效測試服務(體內及體外)、藥物篩選、藥物代謝分析及轉化醫學領域等研究服務。

由於過去癌症被認為是單一部位的細胞病變,然而實際研究證實,癌症與病人的基因缺陷有關;市面上光是治療單一癌症的藥物就有七○種以上,不過究竟哪一個藥品最具療效,即便是醫生與藥廠都不一定能找到解答;因此,冠科從「細胞株建立腫瘤異種移植動物模型」(CDX)轉變成人源性異種移植的PDX模型,改變了癌症新藥的研發方式,透過該PDX技術平台,搭配全球不同人種的大型基因資料庫,就有可能找到答案,而冠科就是目前全球最大藥效評估模型設計公司。

日本JSR則是國際知名的石化類產品、精密材料、醫療用材料及鋰離子電容器的供應商,為了強化醫療用材料部門,併購冠科用以支援其藥物標靶確認、藥效測試及病患反應分類的領先藥物研發平臺,成為提供從藥物開發到製造的完整服務鏈目的,自是不在話下。

然而這宗併購案最受矚目的還是冠科董事長余國良,出生於中國,復旦大學畢業後到美國柏克萊大學分校攻讀分子生物學博士學位,曾任職美國人類基因科學研究員、美國德爾生物技術資源總裁;最為市場津津樂道的莫過於二○○一年其所創立的全球最大兔單株抗體公司─宜佰康生物科技,在一二年即將於台灣上櫃的前五天,以一.七億美元(是台灣參考價的二倍)的價格賣給了最大競爭對手、同時是世界基礎研究抗體供應龍頭的英國 Abcam 公司。

來源:《先探投資週刊》 1968 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》