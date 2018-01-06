四年虧損逾1億　統一羅智先為何仍力挺icash?

撰文／今周刊 勵心如

超商龍頭統一超商推出的電子錢包 icash，已經是台灣流通卡數第二大的電子票證，然而與老大哥悠遊卡仍有一段差距，後面還有一卡通積極進逼，icash 如何穩住優勢？

這家公司，成立四年、累計虧損超過 1 億元，卻是統一集團董事長羅智先，最期待發展的投資之一。「每次專案會議報告，有幾家公司，比較有前瞻性，我一定要先聽。」羅智先在去年 11 月 17 日的活動上說。他口中的前瞻公司之一，就是「愛金卡」。

虧損也挺 羅智先看重其潛力

2014 年 4 月，統一超商正式將旗下支付工具「icash」業務，移轉至百分之百持股的子公司「愛金卡」。拿到金管會核發的電子票證執照的愛金卡，加入台灣行動支付戰局。

表面上，愛金卡像打一場艱困的戰役。在金管會資料上，截至 2017 年 10 月，愛金卡流通卡數為 1679.58 萬張，與龍頭悠遊卡 5900 多萬張仍有大段差距；而據統一超財報，2014 年至 2016 年，愛金卡累計虧損近 1.1 億元。

但是，過去三年，愛金卡的單卡月平均消費金額，也從 42.09 元，成長到 62.23 元，成長幅度達 47.85％，位居四大電子票證之首。而悠遊卡反而從 96.54 元下滑到 85.97 元，與愛金卡的差距，正在縮小。為什麼它可以逆勢成長？羅智先又在愛金卡身上，看到什麼前瞻性？

「支付其實是很單純的東西，用任何一種方式都可以支付。但要讓消費者覺得用你的卡是開心的，就會越來越多人用。」對愛金卡的發展戰略，總經理梁玉璘一言以蔽之。

2004 年從統一超通路誕生的愛金卡，光是在小七通路，十年下來就累計了 1200 萬張的發卡量，奠定如今第二大電子票證地位。挾著統一集團的通路優勢，加上前身是 icash 消費紅利集點的 OPENPOINT 點數，就是愛金卡與其他票證的最大差異。

但是走出集團，愛金卡的成長動能也不遑多讓。2014 年底，愛金卡開始對外拓展，2015 年和銀行合作發行 icash 2.0 聯名卡，2017 年和中華電信的手機錢包合作，進軍行動支付。近兩年也拓展交通領域，從台鐵到捷運、雙北公車，都可使用。

透過這樣按部就班拓展，2016 年營收達 3.07 億元，成長 35.48％。而過去十多年，消費者在統一超商使用 icash 的習慣，和 OPENPOINT 的點數優惠方案，無疑加強 icash 的使用黏著度。

而在整合的路上，愛金卡不遺餘力。除了交通領域，劍湖山世界、大學眼鏡、光南大批發，及連鎖茶飲店等通路，也已和愛金卡合作。梁玉璘說，現在消費者選擇支付工具時，在意的點除了方便性、優惠外，事實上更在乎店家提供的服務和產品本身，也會是後續拓展愛金卡生活圈的考量。

來源：《今周刊》 1098 期

更多精彩內容請至 《今周刊》