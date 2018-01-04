反勞基法拚三讀勞團號召夜宿立院

立法院在臨時會預計將處理《勞基法》部分條文修正草案，讓不滿勞基法修惡的勞工團體五一聯盟，號召從 8 日到 10 日開始要夜宿包圍立法院，臉書專頁「功德國際 Overwork International」也發起「民進黨！低薪、過勞不是青年回家的路！」活動，號召於海外就學、就業的台灣人，一起採取拿標語打卡的行動，表達反對修惡勞基法的立場。

▲功德國際 Overwork International 號召在海外工作、就學的台灣人一起在生活的城市拿反勞基法的標語，拍照打卡。（圖／取自功德國際臉書專頁）

勞工團體「2016 工人鬥總統」在臉書專頁寫道，《勞動基準法》行政院版本修法草案，被稱作史上最爛修法，然而，勞工團體、民間力量透過陳抗活動、文化活動、干擾快閃活動表達小國小勞工的辛苦，訴求過勞之島不應更過勞。

勞團指出，然而可惜的是，12 月 4 日委員會並無詳細討論，惡法被包裹送出委員會，12 月 23 日，即便上萬勞工上街頭、更有民眾自發性於台北市游擊抗議，仍不見行政院、總統府、立法院黨團有任何的檢討之意。

勞團表示，1 月 8 日起，民進黨黨團送出臨時會申請，第一案就是勞動基準法，民進黨立院黨團總召柯建銘已經放話要盡速通過，因此，勞團發起夜宿行動，向立院施壓，要求委員切勿遵循黨意，應撤案重新討論修法。

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