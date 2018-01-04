頻請黨工吃速食走親民風？洪孟楷：蔡英文難學歐巴馬

總統兼民進黨主席的蔡英文為鼓勵加薪，連續兩次請黨工吃速食，國民黨發言人洪孟楷調侃，蔡英文的拼經濟妙方不是提政策，而是頻以吃速食來引領話題，這種在鏡頭前買速食、叫黨工吃速食的作法，難道以為民眾健忘？好似過去一年兩修勞基法造成勞工低薪過勞責任全不在她的身上。

洪孟楷說，其實早在 2008 年美國總統歐巴馬就曾做過類似行為，步行到華盛頓特區的漢堡店排隊買漢堡，展現親民態度和宣傳政策，蔡英文親美習慣由來已久，所以學習也無可厚；因此他預告很快的蔡英文一定還會輕裝到平價服飾店、或是大賣場等地採買她可能一輩子也不會穿的平價衣服，因為這也是歐巴馬曾使用過的招數。

洪孟楷表示，歐巴馬之所以卸任後仍保有很高民調，很大原因是他選前後對於重大議題態度仍然一致，對比蔡英文令人詬病的選前後態度髮夾彎，這才是民調低落主因，而一味模仿效果會是東施效顰還是有模有樣？如果不能有政績配合，只怕容易淪為畫虎不成。

他說，與其想著怎麼在鏡頭前演戲假裝，真的不如思考怎麼面對勞工朋友，尤其臨時會是否蔡意堅決要民進黨立委強過勞基法二三讀？是堅決要犧牲勞工權益來對企業主交代？全民都在看！

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