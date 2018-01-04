綠推勞基法列臨時會首案藍堅持先審總預算

立法院臨時明登場，朝野攻防硝煙味再起，根據民進黨團規畫，勞基法修正案將列為第一優先法案，之後再處理監院人事，最後處理總預算案。不過國民黨團總召林德福今 (4) 日表達反對之意，林德福說，這個會期是預算會期，應該就是總預算優先。

林德福指出，整個臨時會最重要的，還是明年度的總預算，但是民進黨團並沒有把總預算列在第一案處理，這是本末倒置，既然行政院長賴清德和民進黨團總召柯建銘都說，要將公務人員加薪，如果這麼重視，就應該把總預算列第一案，不應該把其他法案列在前面。

林德福說，民進黨團把勞基法修正案列為第一優先法案，這是政治操作，因為法案確實爭議性很大，連監察院都糾正勞動部。

林德福重申，臨時會最重要就是審總預算，尤其這個會期是預算會期，應該就是總預算優先，此外，包括空污法這次都沒有提出來，集遊法也擱置許久，都應在臨時會一併處理。

民進黨團書記長何欣純則說，國民黨想太多，民進黨團是真的希望，留時間給朝野協商總預算的提案，畢竟國民黨喊出案海戰術，至少要提一千多案，那要留時間來朝野協商解決，期待總預算能順利完成二、三讀。

對於國民黨團揚言，將結合勞團杯葛勞基法修法，何欣純表示，期待下周一、二、三將勞基法修法完成，民進黨團就沉著因應、做萬全準備，希望朝野能理性討論處理。

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