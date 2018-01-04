《天堂M》跨年倒數藏密碼，橘子啟動第二波活動盼推升人氣續增

【財訊快報／戴海茜報導】「台北 101 新年大秀」倒數由跨世代 NO.1 手遊鉅作《天堂 M》與台灣英雄陳金鋒陪大家度過，跨年當晚倒數一開始，數字由白色變為藍色，立刻引起網友各種猜測。營運團隊證實，跨年時出現的變色數字的確是一組密碼，並宣布啟動第二層解密活動，盼藉由這活動將遊戲持續推向高峰，挹注業績。代理《天堂 M》的遊戲商橘子 (6180) 指出，台北 101 新年大秀後，即有網友主動注意及列出所有變色數字，包括「55」、「2」、「2」、「6」、「8」、「8」、「0」、「0」，並拼湊出 9 碼「552268800」，引起各網路論壇及媒體熱烈討論這組數字到底具有什麼意義。經過兩天的各路猜測，《天堂 M》營運團隊正式公布這組數字的含義，就是代表經典線上遊戲《天堂》從 2000 年 7 月 1 日開始，直到 2017 年 12 月 31 日，已經在台營運 5 億 5226 萬 8800 秒。



營運團隊進一步證實，這組數字僅是《天堂 M》2018 年新年特別活動的兩組密碼之一，現在公布第二層解密任務，並釋出一張隱藏神秘訊息的圖片。



橘子指出，《天堂 M》自上市以來，人氣指數持續高漲，為進一步擴大行銷，並且吸引更多玩家參與，公司砸下重金包下月底台北電玩展逾百個攤位，希望《天堂 M》玩家能親臨會場，藉此衝刺遊戲熱度，並進一步推升業績成長。



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