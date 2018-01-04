台灣主要報紙重要財經新聞 2018年1月4日

台灣證券交易所董事長許璋瑤（3）日表示，2017 年台股大豐收，上市櫃市場日均量創下十年新高，預期 2018 年經濟復甦，台股成交值、IPO 家數還有成長空間，上半年將鬆綁上市條件，加速活絡資本市場。

國巨集團旗下的奇力新昨（3）日宣布以溢價 15.9％換股合併美磊，合併後的「新奇力新」在全球電感產業排名躍居第四，僅落後第三名約 3 個百分點的市占率。在國巨董座陳泰銘操盤下，國巨集團晶片電阻、MLCC 已分別拿下全球第一大、第三大，2 年內奇力新可望擠入電感產業前三大，屆時國巨將成為台灣唯一在電阻、電容、電感的全方位被動元件世界級集團。

睽違近 2 年後，自 2016 年 2 月起斷線的南、北韓熱線再度開通！當地時間 3 日下午 3 點 30 分，北韓撥通了板門店熱線電話，在朝鮮半島情勢詭譎險惡之際，2 月登場的南韓平昌冬季奧運，成為融化兩韓冰封僵局的催化劑。南韓當局更提議，兩國運動員在開幕式攜手進場，共同彰顯團結、友誼、進步、和平的奧運精神。雙方的熱線通話，也象徵著金正恩和文在寅有望利用平昌冬奧走上兩韓和解之路。

聯合報

一例一休輕率修法 監院糾正政院、勞動部

中斷 2 年 兩韓重啟對話

鼓勵企業加薪 民進黨請黨工吃漢堡

經濟日報

活絡台股 上市大鬆綁

八月漲千點 那指站上 7000

兩韓重啟熱線 緩解區域危機

蘋果日報

富邦金尾牙 摸彩獎金 1100 萬

銀行防駭 金管會盯上連網設備

華碩開第 1 槍 主機板漲 5%

中國時報

熱線通了 川普怒了！南北韓邁和解第一步

3G 年底終止 643 萬戶快換約！

鼓勵企業加薪 民進黨請黨工吃漢堡

工商時報

打「被動元件」世界盃 陳泰銘併併併

多元上市方案 力拚 Q2 拍板

中華徵信所：萬點台股... 近 4 成股價不到 20 元

自由時報

一例一休倉促上路 監院糾正

蔡英文︰低薪問題 需對症下藥

優化新創環境方案 賴揆將親自說明