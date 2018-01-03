精測去年營收年增2成 7奈米訂單出貨Q1將彈升46%

晶圓測試板主要廠商精測 (6510-TW) 今(3)日公布去年 12 月營收，達 1.67 億元，月增 17%，去年全年營收為 31.1 億元，年增 20%。精測表示，第 1 季營收在 7 奈米遞延訂單挹注下，將較第 4 季有顯著成長力道，法人估約可較第 4 季季增 46%。

精測 12 月營收 1.67 億元，月增 17%，年減 18%；第 4 季營收為 5.45 億元，較第 3 季下滑 41.8%。法人估第 1 季可望彈升，營收將達 7.96 億元，營運動能回升。

精測表示，去年下半年動能略為趨緩，是因部分客戶 7、10 奈米量產遞延，加上大陸手機需求減緩影響，目前精測已接獲 7 奈米量產訂單，並開始小量出貨，本月起將逐步放量。

精測指出，之前遞延訂單已開始陸續出貨，待產品通過客戶驗證後，預估將陸續在今年上半年認列營收。法人估今年全年精測營收將可較去年成長 2-3 成，其中主要動能都來自 7 奈米產品，另外東北亞客戶由於是精測新打入的供應鏈，也將對今年全年帶來貢獻，至於垂直探針卡則是小量挹注，衛星相關產品則要到明年才有機會貢獻。

精測強調，受惠客戶先進晶圓製程所需的可靠度測試及晶片複雜度提高，所需測試項目與測試時間也同步增加，因此可預期客戶對晶圓測試板的需求將有增無減。

精測是全球前五大應用處理器 (AP) 業者的晶圓測試板主要供應商，去年新增加東北亞客戶，可望推升精測今年市占率突破 9 成。此外，精測垂直探針卡已獲得超過 10 家客戶採用，除 AP 客戶外更積極切入 AI 與 RF 領域，未來商機逐漸浮現，精測對今年營運展望審慎樂觀。