〈美元不振〉升息也救不了美元 只能等下半年靠這3因素反彈

美元指數今 (3) 日上漲 0.11%，擺脫昨日創下的近 3 個月低點，不過，展望今 (2018) 年美元走勢，專家認為，上半年美元走勢將持續趨弱，估計到了下半年稅改方案等 3 因素帶動的資金行情發酵，美元才有機會跌深反彈。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠表示，觀察美元近兩年走勢，美國聯準會去 (2017) 年 3 月、6 月、12 月總共升息 3 次，而這 3 次升息，卻無法有效帶動美元上漲，其中僅 9 月聯準會縮表，美元反彈，到了 12 月美國升息，美元又回跌，統計至去年底，美元跌幅超過 1 成。他認為，美元漲勢已在美國升息前反映完畢，未來美元的觀察重點，將從景氣面轉為政治層面。

陳有忠表示，觀察去年美元跌幅加重的時間點，發生於 5 月底、6 月初的「通俄門事件」，當時 FBI 調查通俄門，川普不滿之下，將 FBI 局長辭退。而川普政局的不穩定，也引來美國民主黨彈劾聲浪，連帶影響聯準會貨幣政策更加趨緊，因此，他認為，去年美國升息，美元不漲反跌，主要受到政治層面的影響。

他估計，通俄門事件將延燒至今 (2018) 年 6 月，在政治面困擾下，即使去年 12 月底美國通過稅改方案，但對美元來講，恐怕僅是杯水車薪。

陳有忠進一步表示，美國稅改方案對於美元的挹注，短期間還看不到，雖然川普稅改案鼓勵國外資金匯回美國，不過上半年資金匯回可能性低，因下半年為作帳旺季，預期資金將集中於下半年回流美國。

因此，整體看來，陳有忠認為，今年上半年美元走勢，將接續去年跌勢持續趨弱，主要受到通俄門事件影響，讓川普政策跛腳，待下半年通俄門事件平靜及川普彈劾案釐清後，加上稅改資金匯回的行情發酵，美元才有機會跌深反彈，而即便短期反彈，中長期美元跌勢不易扭轉，估計 2020 年之前，美元偏空趨勢不變。