立院再戰一例一休蔡英文端加薪政策釋壓

青年抗議低薪，勞工不滿過勞，蔡英文總統與立法院民進黨團初步達成共識，將由蔡英文籲請行政院推出獎勵企業加薪方案，立法院民進黨團則負責讓勞基法修正案通過，修正「一例一休」。

身兼民進黨主席的蔡英文表示，她已經要求民進黨中央與智庫審酌當前國內外整體經濟情勢，研擬解決青年與弱勢問題的對策與論述。

蔡英文指出，要解決低薪問題，仍與產業結構有關，政府還是要促進產業轉型，並獎勵願意為年輕人加薪的企業。如果企業願意加薪，政府會提供對應的支持。她也希望趁著目前台灣經濟持續成長的這波動能，將人力導入長照等行業，並且為這些從業者加薪。

至於立法院方面，目前行政院已經與立院民進黨團擬定 5 大草案要在立法院臨時會通過，其中包括引發勞團與青年不滿可能造成過勞的勞基法修正案。

國民黨團已經放話，如果民進黨堅持要在臨時會通過勞基法修正案，不排除占領主席台抗爭；至於勞工團體也揚言將動員工會成員到立院抗議。

民進黨團規畫今日提案召開立法院臨時會，請立法院長蘇嘉全盡速召開朝野協商，預定 5 日上午開全院委員談話會，下午開院會處理 5 大案議程，讓立法院瀰漫山雨欲來之勢。

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