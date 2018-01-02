年末資金結構性緊張，人行春節前「臨時降準」，釋出近2兆人民幣

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國央行在 2017 年最後一週，以 “財政支出力度加大，流動性總量處於較高水準” 為由持續暫停逆回購操作，單週凈回籠 2,900 億元人民幣(下同)，年末資金面結構性緊張加劇。央行 29 日宣佈建立“臨時準備金動用安排”，符合條件的機構可臨時動用準備金，以滿足春節前商業銀行因現金大量投放而產生的臨時流動性需求。



業內人士表示，央行提前公佈針對 2018 年春節的流動性安排，不僅有助可直接申請臨時降準的全國性銀行未雨綢繆，也有助於改善目前結構性緊張的流動性，穩定全市場的資金面預期，中小銀行、非銀機構亦可受益。



中國央行 29 日當天公告，在現金投放中占比較高的全國性商業銀行在春節期間存在臨時流動性缺口時，可臨時使用不超過兩個百分點的法定存款準備金，使用期限為 30 天。



中金公司固收研究團隊指出，“臨時準備金動用安排”是 2017 年春節期間 “臨時流動性便利”(TLF) 的升級版：範圍擴大至大行和股份制銀行，不需要抵押品，解決抵押券偏緊和 LCR(流動性覆蓋率)等指標掣肘資金傳導等壓力，也無需支付額外的資金成本。「‘臨時準備金動用安排’在基本完全對沖春節資金擾動的同時，也進一步完善準備金制度；且充分考慮市場的流動性需求、抵押券情況等。不僅有助於全國性銀行平穩應對本次春節的流動性需求，中小銀行以及非銀機構的流動性也更添保障，也有助於穩定甚至提振債市情緒。」



聯訊證券分析師李奇霖、鐘林楠測算，若以大行、股份行降準 2% 為條件，從上市銀行三季的存款數額計算，此次預計可釋放上兆元、最多 1.8 兆元的流動性，與 2017 年春節 “TLF + 定向降準” 組合相比，此次力度更大，可能主要是考慮到目前銀行超儲率較低。不過對央行這一暫時性的舉措應審慎看待，春節後資金面可能會有收緊壓力，機構還需根據央行操作審時度勢；在貨幣政策未發生改變前，人行維持緊平衡、控槓桿的決心不會變。



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