中國今年鐵路固定資產投資7320億人民幣，低於去年8000億人民幣目標

【財訊快報／劉敏夫】彭博引述人民鐵道報社的報導指出，中國鐵路總公司 (中鐵總) 表示，2017 年中國全國鐵路完成固定資產投資 8,010 億人民幣，投產里程 3,038 公里，全面完成投資 8,000 億人民幣以上，投產新線 2,100 多公里等任務目標。人民鐵路網直播的中鐵總 2018 年工作會議稱，2018 年要深化鐵路運輸供給側結構性改革，加快國鐵企業現代企業制度建設。



主要工作目標包括全國鐵路固定資產投資安排 7,320 億人民幣，其中國家鐵路 7,020 億人民幣。投產新線 4,000 公里，其中高鐵 3,500 公里。



這項會議稱 2013 年至 2017 年，全國鐵路完成固定資產投資 3.9 兆人民幣，新增鐵路營業里程 2.94 萬公里，其中高鐵 1.57 萬公里，是史上鐵路投資最集中、強度最大的時期。



這項會議還指出，到 2017 年年底，全國鐵路營業里程達到 12.7 萬公里，其中高鐵 2.5 萬公里。中鐵總目標到 2025 年，鐵路網規模達到 17.5 萬公里，其中高鐵 3.8 萬公里左右。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』