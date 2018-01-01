上萬遊客不畏四度低溫阿里山迎曙光

迎接 2018 新年第一道曙光，上萬名遊客湧上阿里山，不畏四度左右的低溫，在「阿里山日出印象音樂會」優美的樂曲歌聲中，守候等待好幾個小時，終於如願看到光影變化萬千的美麗日出，所有人讚嘆驚呼，滿是興奮與感動。（龐清廉報導）

冷鋒過境，低溫下降，凌晨阿里山氣溫只有四度，然而許多遊客已經陸續聚集在祝山觀日平台、小笠原山觀日平台，以及阿里山日出印象音樂會舉辦地點「對高岳觀日平台」。

阿里山小火車從凌晨一點半起，就發出第一班觀日列車，總共開出十六班次，載運趕著上山迎接新年日出的遊客。許多人因為買不到火車票，乾脆以步行方式走上觀日平台。

海拔 2400 公尺高的阿里山「對高岳觀日平台」，視野遼闊，可以遠眺玉山山脈，加上有日出印象音樂會，聚集的遊客最多。

阿里山國家風景區管理處今年邀請國立臺灣交響樂團附設青年交響樂團、女高音許景淳、男高音南賢天，三位深具國際實力的樂團與資深樂人攜手演出，在浪漫悠揚的樂曲歌聲中，陪著上萬名遊客迎接新年第一道曙光。

清晨七點多，太陽光芒終於從山脈後頭鑽出，現場立即爆出一陣興奮的歡呼，眾人紛紛拿起手機和相機記錄這日出光影與山巒輝映的絕美景致，同時互道新年快樂。

今年阿里山迎日出，主辦單位在現場貼心準備了暖暖包、薑茶供民眾暖身，還備有精美的「阿里山新印象桌曆」、「文創紀念火車笛」作為限量特色贈品，搭配高海拔、高品質、高水準「三高」的國際音樂盛會，讓上萬名遊客留下最美的回憶。