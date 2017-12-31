這家公司好幸福！加薪4成老闆還送iPhone 網友：你們還缺人嗎？

一年即將結束，許多民眾都開始關心公司是否會有年終獎金，又或是有什麼特別福利呢？一名網友就在網路平台「Dcard」上分享自身工作狀況，指出老闆不僅大方加薪，還送員工一人一台 iPhone 8 Plus 手機，優渥待遇羨煞眾多網友，大讚該公司是幸福企業並頻頻詢問「公司缺人嗎？」

該名網友表示本身是香港人，在一家負責做工程的公司上班，目前已在公司任職一年又三個月，剛進公司滿三個月時就加薪，之後滿一年又加了兩次薪水，且是三天加兩次，加薪幅度也蠻大，與一開始的薪水相比整整多了百分之 40 左右。

平時工作午餐時間大家會叫外送，公司資助一半「便宜到笑」，某天當大家都在享用午餐時突然聊起 iPhone，當時老闆就說新年要送每人一台，原本大家以為老闆只是說說，沒想到昨（29）日上午，公司真的出現不同顏色的 iPhone 8 Plus 一人一台，並用抽籤決定顏色。最後原 PO 抽中黑色「有收到禮物真是好開心」，還貼出員工們拿著手機與老闆合影的照片。

原 PO 也說，老闆對員工真的很大方，今年 6 月有個地盤接近完工，當時老闆有先發每人 5 千港幣獎金；11 月時大家用 3 個月的準備時間，考到一個通常一年才考的到的證照，為了獎勵他們老闆才送手機「老闆常說一句就是所有功勞都是大家一齊努力才會成功的，不能單靠一個人。」

不僅如此，原 PO 還加碼曝光公司其他福利，指出老闆在去年新年，包車包吃帶所有員工出遊玩了一天，某次老闆更親自下廚煮雞給員工吃，甚至在同事離職前最後一天上班，付錢訂場地並讓大家提早 3 小時下班前往會場玩樂。

文章一出讓其他網友好生羨慕，紛紛留言「公司缺人嗎？我很會掃廁所喔」「缺雜工嗎！我什麼都能做！」「我我我！會講廣東話有加分嗎？」「果然是個幸福企業，大家趕快飛香港深造」搶著應徵，也有網友感嘆「很佛心的老闆，在台灣裡面已經很少見了呢！」「有些機會不屬於我....」「台灣血汗…」「千錯萬錯... 生為台灣人就是錯...」

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』