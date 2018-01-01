收假車流午後出現 提早出發避塞車

是元旦連續假期的最後一天，交通部高速公路局在國道一號系統到臺中后里，以及國道三號系統到大甲路段，中午十二點前實施高乘載管制，高公局預估各路段車流從下午兩點起開始增加。另外，國道五號下午三點到八點北上方向也會實施高乘載管制。（戎華儀報導）

高速公路局組長卓明君表示，要透過高速公路北返的民眾大多會利用下午兩點用完午餐後的時段上路，國一西螺到埔鹽、南屯到豐原、新竹到湖口下午車流量較多，國三龍潭到鶯歌幫晚以後也容易壅塞，請駕駛人注意。

卓明君：『國一是西螺到埔鹽系統，還有南屯到豐原，就是臺中都會區這個路段，以及新竹系統到湖口，那這 3 個路段是國一在下午兩點到大概幫晚這個時段車子會比較多。那至於說國三的部分，也是從下午大概 4 點到晚上 9 點，是從龍潭到鶯歌系統車流量比較高。』

另外，國道五號上午 10 點起會有一波北返的車流，雪山隧道到頭城有回堵的情況，車速約 40 公里。高公局預估晚間 6、7 點車速將可恢復正常，8 點北上高乘載管制結束後，還會有另一波非高乘載管制車流出現，可能有回堵的情況，預計深夜 10 點、11 點之後，車速將恢復正常。

（圖：截自高速公路局即時路況資訊網頁中部路段 10:26）

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