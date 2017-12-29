跨年商機不靈？6成上班族興趣缺缺平均消費不到3千

元旦 3 天連假來臨，被認為是國內消費旺季。人力銀行今 (29) 日公布上班族跨年連假規畫調查結果，由於不想人擠人、跨年活動了無新意以及景氣差不想花錢，有近 6 成上班族未安排外出跨年活動。至於將參加跨年活動的上班族，平均消費預算近 3,000 元。

今 (2017) 年跨年正好遇上星期天，超過 9 成上班族放假，不過 1111 人力銀行調查卻發現，有近 6 成上班族沒有安排外出跨年活動，主要原因包括：不想去人擠人 ( 54.4% )、跨年活動了無新意( 23.8% )、景氣不好不想花錢( 19.7% ) 以及天氣冷不想出門( 13.9% )。

而即使打算參加跨年活動， 53.2% 要將花費控制在 2 千元以下， 32.5% 的上班族，跨年預算不想花超過 1 千元，平均不到 3,000 元，跨年商機似乎不如預期。



▲元旦 3 天連假，1111 人力銀行調查顯示，今年上班族以安排聚餐為主要規畫。（圖／1111 人力銀行提供）

至於 3 天連假的規畫，以與親友聚餐的比例最高 (42.9%)，其次是沒有特別計畫 ( 31.2% )、大掃除 / 整理家務 ( 22.6% )。還有將近 3 成 3 的上班族計畫在元旦連假安排旅遊，出遊預算平均 11,075 元。

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